Видео ⟩ Одного из мужчин, сорвавшего украинский флаг, заключили под стражу

RUS TVNET уже сообщал, что на прошлой неделе в Риге на ул. Кр. Барона мужчина, лицо которого было закрыто маской, сорвал вывешенный у здания флаг Украины, в то время как другое лицо снимало происходящее.

Сотрудники Госполиции установили возможных виновных мужчин и задержали их, после чего провели несколько обысков.

Во время обысков в домах задержанных полицейские обнаружили маску, предположительно, использовавшуюся при совершении преступления, рацию, а также различные предметы, "имеющие отношение к прославлению коммунистического режима и России".

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части первой 78-й статьи и части первой 185-й статьи Уголовного закона - за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды или ненависти, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

За наиболее тяжкое из этих преступлений, а именно за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды или ненависти, законом предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, либо кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф.

Госполиция обращает внимание на то, что в то время, когда Россия уже несколько лет ведет зверскую войну против Украины, совершая военные преступления, в том числе убивая мирных мирных жителей Украины, никакая поддержка государства-агрессора или прославление его символики недопустимы, и полиция сделает все возможное, чтобы такие лица были привлечены к предусмотренной законом ответственности.

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