"Эта болезнь - не шутка, она опасна!". Латвийский инфлюенсер борется с редким заболеванием

Инфлюенсер и мать двух дочерей Мадара Раабе впервые открыто рассказала о своих проблемах со здоровьем. Она призналась, что была близка к смерти.
В интервью журналу Ievas Veselība Мадара сообщила, что у нее диагностирована болезнь Аддисона - редкое эндокринологическое заболевание, вызванное хронической недостаточностью коры надпочечников, что приводит к полному или частичному дефициту гормонов (кортизона и альдостерона).
Все началось три года назад с регулярных головных болей. Это был тот период времени, когда в ее личной жизни произошли перемены. Позже присоединились и мышечные боли, но их списали на перенапряжение в спорте.
Однако ситуация обострилась прошлой осенью, когда Мадара начала чувствовать, по ее собственным словам, "ненормальную усталость".
После возвращения из долгожданного отпуска в конце прошлого года ее организм просто сломался -
она даже не могла самостоятельно сесть или сходить в туалет.
К этому также добавились боли в животе и рвота.
После многочисленных визитов к врачу в Восточной больнице Мадаре поставили диагноз - "болезнь Аддисона". "[Врачи] мне прямо сказали: если бы я не приехала в тот день в больницу, вероятно, умерла бы. Эта болезнь - не шутка, она действительно опасна!" - говорит Мадара.
"Заболеть болезнью Аддисона не было моим выбором - я забочусь о своем здоровье: думаю о том, что ем, не курю, очень редко пью алкоголь и занимаюсь спортом", - рассказывает инфлюенсер.
Болезнь сильно измотала ее - организм стал очень чувствительным к окружающей среде, и ей приходится продолжать принимать гормональные препараты. Кроме того, бывают дни, когда Мадара сильно устает или у нее болит голова.
Она благодарна своему любимому мужчине Янису Сниедзансу за поддержку в этот трудный период. "Я думаю, если бы не Янис, возможно, я бы уже не сидела здесь, потому что в какой-то момент у меня не было сил бороться..." - признается Мадара.
Сам Янис говорит: "Я знал, что люблю Мадару, но только в самый тяжелый момент понял, как она для меня важна. Я молю Бога - забери у меня все, все, лишь бы Мадара выздоровела и жила!".
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