"Эта болезнь - не шутка, она опасна!". Латвийский инфлюенсер борется с редким заболеванием

В интервью журналу Ievas Veselība Мадара сообщила, что у нее диагностирована болезнь Аддисона - редкое эндокринологическое заболевание, вызванное хронической недостаточностью коры надпочечников, что приводит к полному или частичному дефициту гормонов (кортизона и альдостерона).

Все началось три года назад с регулярных головных болей. Это был тот период времени, когда в ее личной жизни произошли перемены. Позже присоединились и мышечные боли, но их списали на перенапряжение в спорте.

Однако ситуация обострилась прошлой осенью, когда Мадара начала чувствовать, по ее собственным словам, "ненормальную усталость".

После возвращения из долгожданного отпуска в конце прошлого года ее организм просто сломался -

она даже не могла самостоятельно сесть или сходить в туалет.

К этому также добавились боли в животе и рвота.