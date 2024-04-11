Европарламент не поддержал снятие депутатского иммунитета с Ушакова и Америкса

Европейский парламент (ЕП) в четверг не поддержал снятие депутатского иммунитета с евродепутатов Нила Ушакова ("Согласие") и Андриса Америкса ("Честь служить Риге").
В ранее подготовленном юридическим комитетом Европарламента предложении говорится, что прокурор отдела по координации борьбы с коррупцией уголовно-правового департамента Генпрокуратуры попросил отменить иммунитет евродепутатов, избранных от Латвии.
Прокурор просит снять иммунитет с Ушакова, чтобы возбудить против него уголовное дело по обвинению в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества в крупном размере и в составе организованной группы.
Прокурор просит отменить иммунитет Америкса, чтобы возбудить уголовное дело по факту получения взятки перед совершением незаконного действия в интересах третьей стороны с использованием своего служебного положения.
Как ранее отметил юридический комитет Европарламента, Ушаков не мог совершить преступление - получение взятки - в полном объеме, поскольку доверенное лицо транспортной компании не согласилось с суммой требуемой взятки. Также отмечается, что следствию не удалось с точностью установить место и время совершения предполагаемых преступлений. Комитет указывает, что преступления, в которых обвиняются Ушаков и Америкс, предположительно, были совершены в 2017 году, однако Генеральная прокуратура Латвии направила запрос о снятии иммунитета с депутатов 23 мая 2023 года, не предоставив "убедительных причин задержки".
"Это, по-видимому, тот случай, когда можно установить fumus persecutionis, то есть имеются "конкретные доказательства" того, что данный юридический процесс начат с целью нанести ущерб политической деятельности соответствующего евродепутата и, в частности, его деятельности в качестве евродепутата", - подчеркивается в предложении, в котором содержится призыв не снимать иммунитет с Ушакова и Америкса.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просит Генеральную прокуратуру предъявить обвинения бывшему мэру Риги Ушакову, его тогдашнему заместителю Америксу и еще нескольким лицам по делу о причинении Рижскому самоуправлению и его компании убытков на сумму около десяти миллионов евро.
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