Европарламент не поддержал снятие депутатского иммунитета с Ушакова и Америкса

Прокурор просит снять иммунитет с Ушакова, чтобы возбудить против него уголовное дело по обвинению в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества в крупном размере и в составе организованной группы.

Как ранее отметил юридический комитет Европарламента, Ушаков не мог совершить преступление - получение взятки - в полном объеме, поскольку доверенное лицо транспортной компании не согласилось с суммой требуемой взятки. Также отмечается, что следствию не удалось с точностью установить место и время совершения предполагаемых преступлений. Комитет указывает, что преступления, в которых обвиняются Ушаков и Америкс, предположительно, были совершены в 2017 году, однако Генеральная прокуратура Латвии направила запрос о снятии иммунитета с депутатов 23 мая 2023 года, не предоставив "убедительных причин задержки".