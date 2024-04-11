Суд: запрет на разведение пушных зверей для производства меха соответствует Сатверсме

Дело было возбуждено по заявлению нескольких предприятий, хозяйственная деятельность которых связана с содержанием и разведением норок для получения меха.

В сентябре 2022 года после нескольких лет дискуссий Сейм принял поправки к закону о защите животных, согласно которым с 1 января 2028 года в Латвии будет запрещено разведение пушных зверей для получения меха. Изменения не запрещают добычу пушнины путем охоты или торговлю мехом.

На момент принятия закона в Латвии существовало четыре звероводческих хозяйства, которые разводили и содержали животных исключительно для получения меха. Все четыре хозяйства производили мех норки.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, на 1 июля 2020 года в хозяйствах насчитывалось почти 580 000 животных.

Предприятия просили суд оценить соответствие статей 2 и 3 закона о защите животных статье 1 и первым и третьим предложениям статьи 105 Конституции.

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а первое и третье предложения статьи 105 гласят, что каждый имеет право на собственность и что права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.

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