СМИ: США ожидают удара Ирана по Израилю в ближайшие дни

По данным источников, объектами ударов могут стать израильские общественные, военные и правительственные объекты.

Один из источников сообщил, что удар лишь вопрос времени.

Американский телеканал CNN также сообщает о возможном военном ударе Ирана по Израилю со ссылкой на источники.

Тегеран возлагает на Израиль ответственность за нападение 1 апреля, в результате которого было уничтожено здание консульства в Дамаске, в результате чего погибло в общей сложности 12 человек.

Израиль не признал свою причастность к удару, но готовится к возможному ответу Ирана.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!