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СМИ: США ожидают удара Ирана по Израилю в ближайшие дни

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Фото: AFP/SCANPIX

США полагают, что Иран или поддерживаемые им силы в ближайшие дни осуществят ракетный или беспилотный удар по Израилю, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, объектами ударов могут стать израильские общественные, военные и правительственные объекты.

Один из источников сообщил, что удар лишь вопрос времени.

Американский телеканал CNN также сообщает о возможном военном ударе Ирана по Израилю со ссылкой на источники.

Тегеран возлагает на Израиль ответственность за нападение 1 апреля, в результате которого было уничтожено здание консульства в Дамаске, в результате чего погибло в общей сложности 12 человек.

Израиль не признал свою причастность к удару, но готовится к возможному ответу Ирана.

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