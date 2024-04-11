СМИ: США ожидают удара Ирана по Израилю в ближайшие дни

США полагают, что Иран или поддерживаемые им силы в ближайшие дни осуществят ракетный или беспилотный удар по Израилю, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источников, объектами ударов могут стать израильские общественные, военные и правительственные объекты.
Один из источников сообщил, что удар лишь вопрос времени.
Американский телеканал CNN также сообщает о возможном военном ударе Ирана по Израилю со ссылкой на источники.
Тегеран возлагает на Израиль ответственность за нападение 1 апреля, в результате которого было уничтожено здание консульства в Дамаске, в результате чего погибло в общей сложности 12 человек.
Израиль не признал свою причастность к удару, но готовится к возможному ответу Ирана.
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