Мобилизация без демобилизации в Украине

Такие "политические игры" могут дорого обойтись стране, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Ведь, по его словам, усиление мобилизации можно было достичь и без отдельного закона, только дополняющего основной закон о мобилизации, который принят и действует в Украине еще с 1993 года и уже несколько раз обновлялся после начала войны. По мнению Сунгуровского, усилить мобилизацию можно было через нормативные акты кабмина, однако никто из властей не хочет брать на себя ответственность за непопулярные решения. Поэтому, как считает аналитик, "разыграли спектакль" на несколько месяцев с принятием отдельного закона, сначала предусмотрев в нем возможность демобилизации для воюющих на передовой, а затем отказавшись от этой нормы из-за тяжелой ситуации на фронте.