Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество. Она вывела из банка $12,5 млрд

Чыонг обвинили в злолупотреблении властью при назначении менеджерами своих людей, они одобряли сотни кредитов для сети подставных компаний, которые она контролировала. Всего, по данным обвинения, кредиты Лан составили 93% всех займов банка.

По данным прокуратуры, в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю вывезти из банка 108 триллионов донгов (более 4 миллиардов долларов) наличными и хранить их в подвале. Даже в самых крупных купюрах деньги должны были весить около двух тонн.

Борьба с коррупцией

«Такого показательного процесса, как этот, не было, я думаю, никогда за всю коммунистическую эпоху», — говорит Дэвид Браун, отставной сотрудник Госдепартамента США с большим опытом работы во Вьетнаме.

Нгуен Фу Чонг считает, что народный гнев по поводу разгула коррупции представляет собой экзистенциальную угрозу для монополии Коммунистической партии на власть. Он всерьез начал кампанию по борьбе с коррупцией в 2016 году.

В результате этой кампании, получившей название «пылающая печь», два президента и два заместителя премьер-министра были вынуждены уйти в отставку, а сотни чиновников получили дисциплинарные взыскания или были заключены в тюрьму. Теперь этот список пополнила и одна из богатейших женщин Вьетнама.