Решиться на встречу с этим человеком было непросто, прежде всего - с морально-этической точки зрения. А еще было жутко: ведь поговорить хотел человек, который, по версии следствия, прибивал в Таллинне к деревьям и скамейкам белок и зайцев, сообщает эстонский портал Rus.Postimees .

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Среди нас живут люди, которые могут совершать преступления из-за психических расстройств. Замалчивать эту проблему было бы неправильно, но и оправдывать насилие ни в коем случае нельзя.