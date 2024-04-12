Россия объявила "антитеррористическую операцию" на Северном Кавказе

Двое боевиков, которые якобы планировали "саботаж и террористические атаки", были убиты во время ночной операции в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Москва раньше регулярно проводила "антитеррористические" рейды в этой нестабильной республике после войн в Чечне в 1990-х и начале XXI века, но в последние 10 лет такие операции проводятся гораздо реже.

Ранее НАК объявил о начале "антитеррористической операции" в Кабардино-Балкарии, в основном мусульманской республике на Северном Кавказе.

Комитет заявил, что начал операцию "по защите гражданской безопасности" после получения информации "о местонахождении вооруженных лиц, связанных с террористической деятельностью".

"Ночью они были заблокированы спецподразделением Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории садового товарищества в Нальчике, - говорится в заявлении НАК. - В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по силовикам".

Операция состоялась через месяц после того, как более 140 человек погибли в результате нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

ФСБ заявила, что ее силы в среду "нейтрализовали" гражданина одной из среднеазиатских стран, который планировал нападение на еврейское учреждение в Москве. В заявлении ФСБ не уточняется, был ли убит подозреваемый.

ФСБ также заявила, что уничтожила "террористическую ячейку" из шести выходцев из Центральной Азии, планировавших напасть на российские военные объекты в оккупированной Россией части украинской Донецкой области.

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