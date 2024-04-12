ВИДЕО ⟩ Ночью на Рижском центральном вокзале мужчина попал под поезд

На видео видно, как работники Неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы работают у поезда.

Apollo.lv связался со Служба скорой медицинской помощи, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Работники скорой помощи регулярно призывают взрослых помнить о безопасности возле железнодорожных путей, а родителей - постоянно обсуждать правила с детьми, когда они находятся рядом с железной дорогой, особенно если их ежедневный маршрут включает переход или движение вдоль железнодорожных путей.

"Важно, чтобы участники дорожного движения осознавали, что находясь рядом с железной дорогой, вся внимательность должна быть направлена на безопасность. Обязательно вынимайте наушники из ушей, чтобы слышать происходящее вокруг. Смарт-устройства также следует убрать, чтобы обеспечить полное внимание безопасному пути".

Государственная полиция отмечает, что "важно учитывать, что тормозной путь поезда намного длиннее, чем у легковых автомобилей, даже если машинист поезда вовремя заметил опасность на железнодорожных путях, это еще не означает, что поезд успеет остановиться. Поэтому сотрудники полиции отмечают, что прежде чем переходить железнодорожные пути, необходимо проверить, безопасно ли это делать, закрыт ли переезд или приближается ли поезд".

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