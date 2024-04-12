Глава МВД Эстонии предлагает признать Московский патриархат террористической организацией

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире", - добавил он.

По словам Ляэнеметса, Рийгикогу уже принимал подобное заявление и объявлял Россию террористическим государством.

По словам Ляэнеметса, за два года пребывания на посту министра внутренних дел ему пришлось четыре раза вызывать представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности. Однако заявление, принятое Собором Русской православной церкви в апреле, вывело ситуацию с безопасностью на новый уровень.

"Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня патриарх и Московская патриархия ничем не отличаются от исламских террористов", - сказал он.

"Мы должны понимать, что если патриарх Кирилл является главой церкви в Москве, что бы ни говорили в приходах в Эстонии, это послание (Кирилла) очень мощное и сильное и оно обязательно дойдет до людей. И это то, на что определенные люди (также в Эстонии) опираются. Мы знаем, что в кризисных ситуациях церкви доверяют больше, чем властям", - заявил Ляэнеметс.

Ведущий напомнил высказывания папы римского Франциска, призвавшего Украину поднять белый флаг и начать мирные переговоры с Россией, и спросил у Ляэнеметса о том, станут ли наказывать Католическую церковь, если папа римский начнет закручивать гайки.

"Это разные вещи, совершенно разные. Московский патриархат благословляет убийства людей в Украине, насилие и депортацию детей. У нас есть основания подозревать, что, возможно, общину готовят к гораздо большим делам, и это касается и Эстонии".

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