Сотрудники ФСБ избивали украинцев на эстонско-российской границе

После нападения России на Украину в феврале 2022 года ФСБ рассматривала граждан Украины как потенциальных врагов, которые пытаются попасть в Россию или на оккупированные РФ украинские территории и оттуда пробраться в Европейский союз или Украину, пишет КаПо в своем ежегоднике.

Помимо издевательств над украинцами на территории России, преследование украинских граждан усилилось на автомобильных пунктах пропуска Куничина гора и Шумилкино, граничащих с Россией и Эстонией.

Украинцы описывали, что там их ждали мучения: беседы, больше напоминающие допросы с пристрастием, заполнение анкет, проверка средств связи и сбор с них данных, а также избиение с целью получить ответы на всевозможные вопросы.

При осмотре людей заставляли раздеваться до нижнего белья, после чего их фотографировали. По словам тех, кто пересекал границу, ФСБ также делала видеозаписи заявлений, которые впоследствии могут быть использованы для компромата. Некоторых под предлогом сфабрикованных нарушений на короткое время помещали в арестный дом, а также просили их согласия на проверку на детекторе лжи и проводили ее. Это приводило к тому, что переход через границу затягивался для всех.

В последние месяцы 2023 года ФСБ все чаще стала преследовать жителей Эстонии и других стран Евросоюза на пограничных пунктах, граничащих с Юго-Восточной Эстонией, также есть сообщения о применении физической силы. Информации о применении физического насилия в отношении жителей Эстонии не поступало, однако местные, посетившие Россию, описывали, что они тоже испытали на себе приемы, о которых рассказано выше со слов украинцев.

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