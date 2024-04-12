4-й день RFW: BAÉ by Katya Shehurina X Adidas Riga

Галерея: BAÉ by Katya Shehurina X Adidas Riga

Это сотрудничество совершенно особенное и разрушает любые границы, сочетая элегантность и роскошь с мощью и спортом, позволяя превратить их в смелый, вдохновляющий, но удобный стиль уличной моды.

Миссия ADIDAS - быть лучшим спортивным брендом в мире. Как они сами пишут: "Все, что мы делаем, основано на спорте. Спорт играет невероятно важную роль в жизни все большего числа людей как на игровом поле, так и за его пределами. Это центр любой культуры и общества и основа нашего здоровья и счастья".

Восхищаясь тем, как ADIDAS стал одним из лидирующих брендов, когда мы думаем о спортивной одежде, как им удалось создать тенденции с таким уникальным имиджем и элементами бренда, в то время как платья, созданные BAÉ, настолько универсальны не только благодаря уникальным аксессуарам, но также выступают в качестве холста, дополняющего индивидуальность и стиль каждого.

Вдохновленная всем этим, Катя, создательница BAÉ, увидела в этом прекрасную возможность для творческой ассоциации уличной моды вдохновить и других. BAÉ придерживается концепции устойчивой роскоши и выступает за slow fashion и бросает вызов брендам одежды fast fashion. Видение бренда начинается с веры в создание женской одежды, которая не только демонстрирует вневременную элегантность, но и ставит во главу угла благополучие нашей планеты, создавая каждый предмет одежды с силуэтами на века.

ADIDAS считает, что деятельность ответственного бренда, который полностью привержен соблюдению прав человека, будет способствовать долгосрочному экономическому успеху, и они также активно работают над достижением своих целей устойчивого развития.

Оба бренда символизируют экологичность, стремление сделать каждого особенным и стремление завоевать мир. Именно поэтому этот показ мод заслуживает такого большого внимания и является незабываемым прорывом сквозь стереотипы элегантности, спортивного стиля и роскоши, который облачен в уличный стиль высокой моды признанным и известным в Латвии стилистом - моделью Синтией Селицкой.

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