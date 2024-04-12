В Тукумсе пьяный водитель грузовика устроил аварию и скрылся с места происшествия

10 апреля в 16:39 в Тукумсе водитель грузовика с полуприцепом, двигаясь по улице Елгавас в направлении от улицы Алинес к улице Земгалес, при неизвестных обстоятельствах совершил маневр поворота, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение, повредив его. После ДТП водитель уехал с места происшествия, не сообщив об аварии в Государственную полицию в соответствии с законом.

10 апреля в 17:32 в Государственную полицию поступила информация от жителя, который обратил внимание на странное управление грузовиком, что вызвало опасения относительно состояния здоровья водителя.

Полиция незамедлительно отправилась в указанном направлении, и в 17:45 в волости Семес Тукумского края на трассе Рига - Вентспилс сотрудники полиции задержали подозрительного водителя грузовика, о котором ранее сообщил внимательный житель.

При остановке указанного транспортного средства было установлено, что за рулем находился мужчина 1976 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. После проверки концентрации алкоголя в крови было установлено, что она составляет 3,16 промилле.

За это нарушение в отношении водителя транспортного средства было начато уголовное дело по статье 262 части 11 Уголовного закона - за управление транспортным средством, когда анализ дыхания или крови показал концентрацию алкоголя в крови более 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, временного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

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