Бывший актер Нового Рижского театра не может найти работу

В интервью журналу Ir Гердс Лапошка рассказал, что хочет где-нибудь работать, но пока не может ничего найти: "Я хотел начать работать параллельно с производством постановки, но - без шуток - мне отказали в очень солидных местах".

Журнал пишет, что Гердса не взяли на работу ни уборщиком в торговый центр, ни грузчиком в продуктовый магазин, ни дворником, ни техническим работником.

"Я думаю, они читают мое резюме, где у космонавта только выступления, и смеются, - говорит Лапошка, добавляя: Шесть лет я жил в четырех стенах в своих максималистских идеалах юности, думая о театре и о каком-то высоком искусстве, но оказывается - все работает немного иначе".

Выйдя из театра, который он называет особой зоной, он на мгновение по-настоящему почувствовал себя космонавтом, высадившимся на Луну. "Я готов на все, чтобы познать мир и людей. Чтобы поговорить, чтобы понять, что чувствуют мои сограждане, с которыми я живу в одном городе и стране", - признается Лапошка.

Уже сообщалось, что Новый Рижский театр вернулся в свой исторический дом на улице Лачплеша в марте этого года. Правда, перед этим событием театр покинули пять молодых актеров так называемого курса Херманиса: Марта Ловиса Янчевска, Эмиль Ральфс, Лолита Курпниеце, а также Матис Озолс и Гердс Лапошка.

Goodbye, February! - это спектакль об актере, который попадает в беду и ищет ответ на вопрос: правильный ли это выбор? Как художник он часто интерпретирует свою жизнь через великие литературные произведения, сложные сюжеты фильмов и пьесы, актуальные на протяжении веков. Что делать, если представленная в детстве "большая сцена" и мечты о театре не соответствуют действительности? Художник оказывается перед большим выбором - бросить все и уехать или остаться и принять, что это жизнь - полная правильных и неправильных выборов.

Больше читайте в номере журнала Ir за 11 апреля!

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