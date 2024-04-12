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Rīgas satiksme скорректирует расписание автобусов и троллейбусов по реальной ситуации

rus.tvnet.lv/LETA
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Троллейбус
Троллейбус Фото: Rebeka Žeire/LETA

С 22 апреля в расписание движения нескольких автобусов и троллейбусов в Риге будут внесены изменения, чтобы привести расписание в соответствие с реальной ситуацией на маршруте, сообщили агентству LETA в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme.

На автобусных маршрутах 51 и 52 время отправления в будние дни немного изменится, что позволит привести расписание в соответствие с фактической ситуацией на маршруте, которая изменилась после открытия Восточной магистрали и введения полосы для общественного транспорта. Интенсивность движения останется прежней.

Расписание троллейбусов №5 и №23 также будет немного изменено в соответствии с реальной ситуацией. Автобусы 58-го маршрута будут следовать по несколько измененному маршруту, чтобы объехать заторы.

В направлении Вецмилгрависа автобусы будут следовать по маршруту от улицы Вайдавас, затем по Кастранес, Бикерниеку, Вилиса Гелбе, Бривибас гатве, Густава Земгала гатве и далее по маршруту.

Автобусы 58-го маршрута больше не будут останавливаться на остановке Ieriķu iela, расположенной на улице Иерикю.

Таким образом, маршрут не будет сталкиваться с постоянными пробками, возникающими на Восточной автомагистрали, которые значительно повлияли на регулярность маршрута. Количество рейсов останется неизменным.

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