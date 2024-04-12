Ушаков cчитает дело о взятках против него и Америкса сфабрикованным

Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что уголовное дело, в рамках которого прокурор хочет привлечь его и его бывшего заместителя, нынешнего депутата Европарламента Андриса Америкса к ответственности за преступления, связанные со взяточничеством, сфабриковано, а обвинения в предоставлении бесплатных билетов школьникам и пенсионерам не могут иметь перспективы.
Как сообщалось, депутаты Европарламента в четверг, 11 апреля, не поддержали снятие депутатской неприкосновенности с Ушакова и Америкса.
Ушаков подчеркнул агентству LЕТА, что не боится отстаивать свою правду в суде. Политик напомнил, что недавно он выиграл дело, в котором его обвиняли в том, что в одном из помещений Рижской думы у него было скрытое устройство видеонаблюдения. Сейчас евродепутат ожидает компенсации.
"Большинство членов юридического комитета Европарламента и евродепутатов проголосовали за сохранение иммунитета. Это решение очень важно для меня лично. В решении четко и ясно выражено подозрение, что речь идет о политическом преследовании. Есть также подозрения относительно качества расследования, реальных мотивов и так далее. Для меня было важно услышать это от моих коллег в парламенте", - сказал евродепутат.
Как стало известно агентству LЕТА, если Ушаков и Америкс будут переизбраны, прокуратура может вновь обратиться к Европарламент с предложением снять с евродепутатов иммунитет. Америкс, однако, не баллотируется на предстоящих выборах.
Комментируя решение Европарламента, прокурор Монвид Зелчс заявил, что иммунитет защищает обоих депутатов и, очевидно, пока они являются депутатами Европарламента, против них не может быть выдвинуто никаких обвинений.
Комментируя заявление Европарламента том, что судебное разбирательство было начато с целью нанести ущерб политической деятельности депутата, Зелчс заявил, что Европарламент может написать в своей аргументации все что угодно.
Евродепутаты - не суд, чтобы оценивать доказательства.
Хотя решение Европарламента создает проблемы для прокуратуры, она не намерена закрывать уголовный процесс, добавил прокурор.
Прокурор просил снять иммунитет с Ушакова, чтобы возбудить против него уголовное дело по обвинению в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и в присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества в крупном размере и в составе организованной группы.
В запросе латвийского прокурора говорится, что в период с 22 июля 2017 года по 17 сентября 2017 года Ушаков, будучи мэром города Риги, то есть занимая ответственную государственную должность, а также представляя Рижское самоуправление в качестве акционера рижского транспортного предприятия, якобы просил, в частности, у косвенного владельца предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme взятку в размере 50% от сумм, полученных от Рижского самоуправления за перевезенных этим предприятием льготных пассажиров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!