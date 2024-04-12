Ушаков cчитает дело о взятках против него и Америкса сфабрикованным

Как сообщалось, депутаты Европарламента в четверг, 11 апреля, не поддержали снятие депутатской неприкосновенности с Ушакова и Америкса.

Ушаков подчеркнул агентству LЕТА, что не боится отстаивать свою правду в суде. Политик напомнил, что недавно он выиграл дело, в котором его обвиняли в том, что в одном из помещений Рижской думы у него было скрытое устройство видеонаблюдения. Сейчас евродепутат ожидает компенсации.

"Большинство членов юридического комитета Европарламента и евродепутатов проголосовали за сохранение иммунитета. Это решение очень важно для меня лично. В решении четко и ясно выражено подозрение, что речь идет о политическом преследовании. Есть также подозрения относительно качества расследования, реальных мотивов и так далее. Для меня было важно услышать это от моих коллег в парламенте", - сказал евродепутат.

Как стало известно агентству LЕТА, если Ушаков и Америкс будут переизбраны, прокуратура может вновь обратиться к Европарламент с предложением снять с евродепутатов иммунитет. Америкс, однако, не баллотируется на предстоящих выборах.