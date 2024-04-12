СМИ: Израиль готовится к нападению Ирана в ближайшие 48 часов

Другой источник, которого напрямую проинформировало иранское руководство, уточнил The Wall Street Journal, что планы атаки обсуждаются, но окончательное решение еще не принято. Он также не уточнил ожидаемое время предполагаемого нападения.

Американское информационное агентство Bloomberg уже сообщило в четверг, 11 апреля, что Иран или поддерживаемые им силы нанесут ракетный удар или удар беспилотников по Израилю в ближайшие дни. По данным источников, объектами ударов могут стать израильские общественные, военные и правительственные объекты. Один из источников сообщил, что нападение является лишь вопросом времени.

О возможном военном ударе Ирана по Израилю сообщила также американская телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Тегеран возлагает на Израиль ответственность за нападение 1 апреля, в результате которого был разрушен иранский консульский комплекс в Дамаске, из-за чего погибли в общей сложности 12 человек. Израиль не признал свою причастность к нападению.

Как сообщает российское независимое издание The Moscow Times, в ответ на информацию о возможном нападении Ирана на Израиль министр иностранных дел Германии Анналена Бербок позвонила министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Во время 90-минутного телефонного разговора министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран "полон решимости" отреагировать на нападение Израиля на его консульство в Дамаске, но "адекватным и ограниченным" образом. Непонятно, что иранские власти подразумевают под этим.

Бербок призвала Тегеран не недооценивать "масштаб ответа Израиля на нападение на него с иранской территории", резюмируют СМИ.

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