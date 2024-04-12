Кремль ответил главе МВД Эстонии о признании РПЦ террористами

"Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно", - заверил Даниил, добавив, что ЭПЦ МП и экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.

В тот же день на сайте ЭПЦ МП был опубликован текст схожего содержания, который был назван "Положение ЭПЦ МП в кризисной ситуации между Церковью и государством".

"Так что же можно сказать об административном подчинении? Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ и т. д. В такой форме подчинения нет", - в частности, гласит этот текст.

В конце марта Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет патриарх РПЦ МП Кирилл, признал войну России в Украине "священной". Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата осудил идею "священной войны". Митрополит ЭПЦ МП Евгений снова отмолчался.

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