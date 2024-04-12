Кремль ответил главе МВД Эстонии о признании РПЦ террористами

Кремль ответил министру внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсу о признании РПЦ террористами: "Мы не хoтели бы ничего дyмать о таких заявлениях". Помимо этих слов в Москве отказались внятно комментировать предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией, пишет Rus.Postimees.
"Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. Заявления этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", - цитируют в пятницу 12 апреля российские СМИ ответ путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
11 апреля Лаури Ляэнеметс заявил, что у него нет другого выбора, "кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм".
"Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны, - пояснил глава МВД Эстонии, - Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире".
По данным Ляэнеметса, у Эстонской православной церкви Московского патриархата более 100 00 последователей, а подчинение церкви Москве "несет угрозу безопасности Эстонии".
"Если кто-то думает, что нам поступают указы напрямую из Москвы, то это неправильно", - заверил Даниил, добавив, что ЭПЦ МП и экономически никак не связана с Русской православной церковью в Москве и не получает от нее субсидий.
В тот же день на сайте ЭПЦ МП был опубликован текст схожего содержания, который был назван "Положение ЭПЦ МП в кризисной ситуации между Церковью и государством".
"Так что же можно сказать об административном подчинении? Если кто-то думает, что из Москвы дается прямой приказ, указ и т. д. В такой форме подчинения нет", - в частности, гласит этот текст.
В конце марта Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет патриарх РПЦ МП Кирилл, признал войну России в Украине "священной". Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата осудил идею "священной войны". Митрополит ЭПЦ МП Евгений снова отмолчался.
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