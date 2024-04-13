В РФ вновь заявили о готовности к "мирным переговорам"

Кроме того, власти Украины, а также лидеры стран ЕС и США указывали, что заявления РФ о прекращении огня в обмен на украинские территории свидетельствуют об отсутствии у российского руководства признаков готовности к серьезным переговорам о мире.

Теперь РФ говорит о "новых реалиях"

Сославшись на переговоры двухлетней данности, Песков, таким образом, фактически подтвердил, что позиция РФ осталась неизменной, с той разницей, что за время войны Москва объявила четыре области Украины своей территорией и внесла их как "новые субъекты" в Конституцию РФ. От этих "новых реалий" теперь "нельзя абстрагироваться", заявил представитель Кремля.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, должны ли территориальные претензии России быть зафиксированы в таком "мирном договоре". "Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких теоретических переговоров? Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны", - заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!