МИД Германии призвал сограждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел ФРГ вечером в пятницу, 12 апреля, призвало граждан Германии покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну в связи с высоким риском эскалации обстановки в регионе. "Нельзя исключать, что эскалация может также затронуть воздушные, наземные и морские транспортные пути с соответствующими возможными ограничениями на въезд и выезд из Ирана", - подчеркнули в МИД ФРГ.

Президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне 12 апреля назвал нападение Ирана на Израиль "неизбежным", заявив, что оно произойдет "скорее раньше, чем позже". Одновременно Байден дал понять, что его администрация находится на стороне Израиля. "Мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", - заявил он.