Евросоюз проголосовал за годами обсуждавшуюся систему солидарности стран-участниц по приему соискателей убежища, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Требуют обязательной солидарности стран ЕС при приеме беженцев; мнения латвийских политиков расходятся
Поддержанный замысел означает единые во всем Евросоюзе правила о процедурах молитвы за убежище, проверках на границе, скорейшей защите получивших убежище, скорейшем возвращении, если убежище не предоставляется, большей защите несовершеннолетних и семей с детьми.
Принцип обязательной солидарности уже снова критикует, например, Польша, которой не нравится требование о том, что странам, которые не захотят принимать и выравнивать нагрузку с другими странами-участницами, придется заплатить за это, перечисляя деньги в специальный фонд.
В Латвии схоже считает находящееся сейчас в оппозиции Национальное объединение. Оно признает попытки ЕС ограничить миграцию хорошими, а принцип солидарности - нет.
Плата Латвии за соискателей убежища, которых мы отказались бы принять, была бы относительно маленькой - единовременный взнос в 2 млн евро.
Латвия от новой системы скорее выиграет - такова позиция правительства, которую в этом вопросе выражает министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
Как действовать Латвии, лучше ли платить или все-таки принимать соискателей убежища - окончательное решение должен будет принять Сейм. Ожидается, что новая система в Евросоюзе может быть введена примерно в течение двух лет.
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