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Никто не может остановить воссоединение Тайваня с Китаем, заявил Си Цзиньпин

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Глава Китая Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин Фото: Andy Wong

Глава Китая Си Цзиньпин заявил во вторник, 31 декабря, в своем новогоднем обращении, что никто не остановит воссоединение Тайваня с материковым Китаем.

Коммунистический Китай по-прежнему считает Тайвань частью своей территории и допускает возможность применения силы для возвращения контроля над островом.

В последние годы Китай усилил давление на Тайбэй и, с мая, когда президентом Тайваня стал Лай Цзиньдэ, трижды провел крупномасштабные военные учения вблизи острова.

Последние из них, состоявшиеся в декабре, стали самыми масштабными за несколько десятилетий, отмечают тайваньские чиновники, хотя Пекин официально не подтвердил их проведение.

"Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива - это одна семья, это кровные связи, которые разорвать невозможно, а воссоединение Китая исторически неизбежно и помешать этому не сможет никто", - заявил Си Цзиньпин в своей речи.

Тайвань остается одним из главных камней преткновения в отношениях между Пекином и Вашингтоном. США, не имея официальных дипломатических отношений с Тайбэем, являются стратегическим союзником Тайваня и его крупнейшим поставщиком оружия.

Отношения между США и Китаем могут еще больше ухудшиться после инаугурации Трампа 20 января, так как новый глава Белого дома обещает повысить таможенные тарифы.

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