Берлин назвал статью Маска попыткой повлиять на выборы в ФРГ

На сайте Die Welt колонка Маска была опубликована вместе с комментарием главного редактора газеты Яна Филиппа Бургарда (Jan Philipp Burgard), в котором утверждается, что "диагноз Маска верен", но его подход, согласно которому якобы только АдГ может спасти Германию, "фатально ошибочен". В знак протеста против публикации колонки заявление об увольнении из газеты подала глава отдела мнений издания Ева Мари Когель (Eva Marie Kogel).

По данным журнала Der Spiegel, на редакционном совете Die Welt в пятницу против публикации статьи Маска высказались сразу несколько ведущих журналистов. Журнал пишет, что "публикацию колонки, судя по всему, организовал Матиас Дёпфнер (Mathias Döpfner), глава издательства Axel Springer, которое издает Die Welt".

Колонку миллиардера раскритиковали в ФРГ

Глава консервативного Христанско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал колонку Маска "агрессивным и самонадеянным предвыборным воззванием". "Я не могу припомнить сопоставимый случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны в истории западных демократий, - продолжил Мерц. - Давайте представим на минуту вполне оправданную реакцию американцев на столь же одностороннюю статью известного немецкого предпринимателя в The New York Times в пользу избрания аутсайдера американской президентской избирательной кампании".

К критике присоединились и другие немецкие политики. "Нашей демократии вредит, когда господин Маск, китайское государство или московские фабрики троллей подтачивают наш демократический дискурс (...) Наша задача как демократических сил - остановить это", - заявил глава предвыборного штаба партии "зеленых" Андреас Аудреч (Andreas Audretsch). А сопредседательница СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken) сказала агентству Reuters: "Любой, кто пытается повлиять на наши выборы извне, любой, кто поддерживает такую антидемократическую и антигуманную партию, как АдГ (...) должен рассчитывать на наше жесткое сопротивление".

Ранее Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X неоднократно высказывался в поддержку "Альтернативы для Германии", критиковал политику правительства ФРГ и лично Олафа Шольца.

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