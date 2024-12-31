Вооружение армий Эстонии, Латвии и Литвы сильно различается. Опасно ли это?

В сотрудничестве стран Балтии в сфере обороны в последнее время наблюдаются и положительные сдвиги. Например, Эстония вместе с Латвией закупает системы противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM. Литва не принимала участия в закупке, поскольку на ее территории уже используется система NASAMS.

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Scanpix