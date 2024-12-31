Новый 2025 год рижане и гости столицы в этом году смогут встретить на нескольких площадях Старой Риги - на Ратушной площади, Ливской площади, Домской площади, площади Пилс, площади перед Пороховой башней, улице параллельной Набережной 11 ноября между Полю гате и Бискапа гате и на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Что, где, когда? Путеводитель по новогодним мероприятиям
Празднования Нового года пройдет с 21:00 сегодняшнего до 2:00 1 января.
На праздновании Нового года выступят как популярные в Латвии, так и за ее пределами диджеи и в соответствии с настроением праздника на фасадах зданий можно будет увидеть праздничные видеопроекции, созданные молодыми художниками Риги: детьми и молодежью.
На площадках Старой Риги о веселье и танцах позаботятся DJ Ella, DJ Makree, Funky, DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Арманд Симсон. Перед тем, как часы пробьют полночь, предполагается, что все собравшиеся объединятся в совместном отсчете времени, чтобы вместе веселиться на Новый год.
Для удобства посетителей праздника в местах проведения мероприятий будут доступны горячие и освежающие напитки, а также закуски. В Старой Риге будут размещены карты танцевальных площадок для празднования Нового года, чтобы каждый смог найти подходящую именно для себя площадку, на которой можно встретить 2025 год.
В канун Нового года будет работать и рождественская ярмарка в Старой Риге, где с 21:00 группа Ballīšu krusttēvi разогреет посетителей Домской площади. После этого с 23:00 на Домской площади о ликовании позаботится DJ Том Гревиньш.
Сегодня вечером во многих городах и волостных центрах пройдут мероприятия по встрече Нового года, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.
В Вентспилсе в 23:30 на Большой площади на сцену выйдут группа Coco Orchestra и певец Эрвин Раминьш. Вместе с музыкантами можно будет насладиться программой известных в мире хитов. Около 00:30 мэр Вентспилса Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу") произнесет обращение и праздничные пожелания. Традиционно, по Вентспилсскому времени в 00:33:44, небо над городом осветится праздничным салютом.
В Лиепае в 23:00 всех желающих ждут на праздничном концерте на площади Рожу, чтобы отпраздновать Новый год и открыть год 400-летнего юбилея Лиепаи. В течение вечера на сцену выйдут Жорж Сиксна, Ральф Эйланд и Амината. Мероприятие проведут актеры Лиепайского театра Анете Римкус и Гатис Маликс. С наступлением полуночи Новый год будет встречен особой музыкальной кульминацией, дополненной праздничными спецэффектами.
В Салдусе будут вместе встречать Новый год с 23:00 на площади Оскара Калпака. Праздничное настроение танцевальными ритмами создаст DJ Gvido, с 23:30 до 00:40 выступят певец Нормунд Рутулис и группа с концертной программой Нового года. В фотоуголке можно будет запечатлеть моменты праздника. Будет работать кафе. Предприниматели Салдусского края в полночь подарят салют.
В Кулдиге с 22:00 до 01:30 у смотровой вышки в Кулдиге состоится встреча Нового года. Популярные хиты сыграет DJ Johansons. Посетители мероприятия смогут получить опыт 360-градусных видео и получить персонализированное видео. В полночь жители смогут понаблюдать за светомузыкальным представлением, а затем председатель Кулдигской краевой думы Инесе Асташевска ("Кулдигскому краю") поздравит собравшихся и за DJ-пультом сыграет свои любимые песни. Во время мероприятия будет работать Cafè Riverside, предлагая закуски и горячие напитки.
В домах культуры Южного Курземского края в Приекуле, Вайнёде, Отаньки, Гробини, Лиеги, Вергале пройдут балы в честь смены лет.
В Пилтене, Попе, Ужаве и Злеках Вентспилсского края пройдут новогодние балы.
В Цесисе, на площади Виенибас, в 23:30 вместе с ведущим Дидзисом Козловскисом можно будет встретить 2025 год. Музыкальную атмосферу вечера создаст группа Ivo & Positivo, которая будет выступать с полуночи до 1:00.
В центре Валмиеры с 23:30 состоится 30-минутная дискотека, на которой сыграет DJ All-Viss. В полночь состоится праздничный салют. Будет возможность приобрести горячие напитки и закуски. С 00:30 в Валмиерском культурном центре пройдет новогодний бал с группой Ceļojums.
Возле здания думы самоуправления Огрского края на ул. Бривибас, 33, в Огре в полночь можно будет наблюдать праздничный салют.
В Валке с 23:30 на центральной площади города-близнеца Валка-Валга состоится новогоднее мероприятие и дискотека. Будет шоу живой музыки Don Ulvik Show, DJ Henri позаботится о танцевальных ритмах с лучшими хитами.
В культурном центре Алуксне с 23:00 до 4:00 пройдет новогодний ночной дискобал. Специальным гостем вечера станет DJ Japānis.
У краевого центра культуры Гулбене встреча Нового года состоится в 23:00. А в культурном центре Смилтене ожидается бал встречи Нового года вместе с группой Zuši в 22:00.
В Мадоне после многолетнего перерыва в канун Нового года перед полуночью мадонцев и гостей города приглашают собраться на площади Сайета, чтобы торжественными обращениями и праздничным салютом встретить Новый год. А с 00:30 в Мадонском краевом культурном центре состоится бал вместе с группой DeLight.
В Вараклянском сквере в 23:45 состоится встреча Нового года, слушая обращения государственных должностных лиц, за которыми последует праздничный салют.
На площади железнодорожного вокзала в Сигулде с 23:30 самоуправление приглашает вместе встретить Новый год. Прозвучит праздничная музыка и, вспоминая 2024 год, на фотографиях и видео можно будет посмотреть самые яркие события. Незадолго до полуночи собравшихся поздравит председатель Сигулдской краевой думы Линардс Кумскис ("Партия крестьян Латвии"), а в годовщину каждого порадует фейерверк. Ритмы музыки диджея на Привокзальной площади будут звучать до 2:00. За пульт диджея встанет заместитель председателя Сигулдской краевой думы Кристап Заляйс ("Партия крестьян Латвии").
На эстраде в Саулкрасты с 23:30 до 1:30 можно будет встретить Новый год с концертной программой "Рихард Сауле & QueenTessence".
В доме культуры Лимбажи в 21:00 начнется новогодний бал "Ночь снов в Лимбажи".
Новогодние балы пройдут также в нескольких волостях Елгавского края, а также в нескольких местах в Аугшдаугавском крае.
Жители Елгавы в 23:00 приглашены на площадь Герцога Якова. С приветствиями, песнями и танцами особые моменты годовщины можно будет пережить в полночь со всей Латвией и также по Елгавскому времени 25 минут спустя.
О музыке позаботится группа TirkizBand, а на большом экране будет демонстрироваться видео, которое позволит вспомнить и виртуально вернуться к важнейшим событиям 2024 года в Елгаве. Незадолго до Нового года елгавчан поздравит председатель Елгавской думы Андрис Равиньш (Союз зеленых и крестьян) и прозвучат новогодние поздравления высших должностных лиц страны.
В заботе о безопасности организаторы напоминают, что пронос и использование пиротехники на территории мероприятия не разрешены. На мероприятии будет работать мобильное кафе.
В Даугавпилсе празднование новогодней ночи начнется в 23:00, когда на площади Виенибас прозвучит музыка, приглашающая даугавпилчан и гостей города поддаться танцевальным ритмам. В преддверии юбилея запланированы праздничные обращения и поздравления, вместе можно будет спеть государственный гимн Латвии и наблюдать за праздничным салютом.
Сразу после полуночи, в 00:15, на сцену на площади Виенибас выйдет группа Citi Zēni. После концерта группы, с 01:15 до 3:00, на площади Виенибас продолжит звучать танцевальная музыка.
В 22:00 в Центре культуры и отдыха Балви будет бал "Встречаем новый - 2025 год!" вместе с группой Māgas и DJ Shaman.
Новый год с 23:00 до 1:00 Юрмала приглашает провести на мероприятии у дома культуры Каугури. В преддверии Нового года сыграют Гиртс Алстерс и новогодний оркестр, посмотрев фоторепортаж на большом экране, можно будет оглянуться на самые яркие события уходящего года в Юрмале и разгадать новогодние загадки. Перед полуночью состоится подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года будет встречено игрой света в небе Каугури.
В канун Нового года в 23:30 каждого приглашают на совместную встречу Нового года в Фестивальном парке в Резекне. В полночь можно будет увидеть огненное шоу, а после полуночи торжества можно будет продолжить на новогодней дискотеке вместе с DJ ED.
В 23:30 жителей Бауского края приглашают присоединиться к празднованию юбилея на Ратушной площади Бауски вместе с группой Mazais princis.
На центральной площади Айзкраукле с 23:30 выступит группа Pērkons. Перед концертом ожидается обращение председателя Айзкраукльской краевой думы Леона Лидума (Видземская партия, "Для развития Латвии").
На исторической площади Тиргус в Добеле с 22:30 об атмосфере вечера позаботятся диджей и ведущая вечера. На мероприятии также ожидаются награды, возможность запечатлеть моменты в фотобомбе и огненное шоу.
В Краславе торжества и салюты состоятся уже после полуночи.
А в Лудзе с 16:00 до 17:00 на муниципальной площади края будет открыт домик Деда Мороза. После полуночи в городах ожидается дискобал.
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