Что, где, когда? Путеводитель по новогодним мероприятиям

В заботе о безопасности организаторы напоминают, что пронос и использование пиротехники на территории мероприятия не разрешены. На мероприятии будет работать мобильное кафе.

В Даугавпилсе празднование новогодней ночи начнется в 23:00, когда на площади Виенибас прозвучит музыка, приглашающая даугавпилчан и гостей города поддаться танцевальным ритмам. В преддверии юбилея запланированы праздничные обращения и поздравления, вместе можно будет спеть государственный гимн Латвии и наблюдать за праздничным салютом.

Сразу после полуночи, в 00:15, на сцену на площади Виенибас выйдет группа Citi Zēni. После концерта группы, с 01:15 до 3:00, на площади Виенибас продолжит звучать танцевальная музыка.

В 22:00 в Центре культуры и отдыха Балви будет бал "Встречаем новый - 2025 год!" вместе с группой Māgas и DJ Shaman.

Новый год с 23:00 до 1:00 Юрмала приглашает провести на мероприятии у дома культуры Каугури. В преддверии Нового года сыграют Гиртс Алстерс и новогодний оркестр, посмотрев фоторепортаж на большом экране, можно будет оглянуться на самые яркие события уходящего года в Юрмале и разгадать новогодние загадки. Перед полуночью состоится подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года будет встречено игрой света в небе Каугури.