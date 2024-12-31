Полицейского обвиняют в получении взяток от мотоциклистов

Согласно обвинению, этим летом полицейский остановил трех мотоциклистов за возможное превышение разрешенной скорости движения. Полицейский, понимая, что невозможно установить точную скорость движения каждого конкретного мотоцикла, ввел водителей мотоциклов в заблуждение, что примет решения о применении административного наказания, которые будут направлены по объявленным ими адресам.

Полицейский с целью вымогательства взятки с использованием общего знакомого связался, а позже и встретился с одним из трех мотоциклистов.

Во время встречи полицейский за неприменение административного наказания потребовал взятку в размере 2500 евро от остальных двух мотоциклистов. Водители мотоциклов договорились между собой, что дадут взятку. Уже позже при встрече с одним из мотоциклистов полицейский принял вымогаемую взятку - 2500 евро.

В уголовном процессе обвинялось должностное лицо полиции в вымогательстве взятки и ее получении после вымогательства и трое мотоциклистов в обещании дачи взятки и непосредственной даче взятки государственному должностному лицу.