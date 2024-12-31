Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому в получении взятки обвиняется полицейский, а в даче взятки - несколько мотоциклистов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Полицейского обвиняют в получении взяток от мотоциклистов
Согласно обвинению, этим летом полицейский остановил трех мотоциклистов за возможное превышение разрешенной скорости движения. Полицейский, понимая, что невозможно установить точную скорость движения каждого конкретного мотоцикла, ввел водителей мотоциклов в заблуждение, что примет решения о применении административного наказания, которые будут направлены по объявленным ими адресам.
Полицейский с целью вымогательства взятки с использованием общего знакомого связался, а позже и встретился с одним из трех мотоциклистов.
Во время встречи полицейский за неприменение административного наказания потребовал взятку в размере 2500 евро от остальных двух мотоциклистов. Водители мотоциклов договорились между собой, что дадут взятку. Уже позже при встрече с одним из мотоциклистов полицейский принял вымогаемую взятку - 2500 евро.
В уголовном процессе обвинялось должностное лицо полиции в вымогательстве взятки и ее получении после вымогательства и трое мотоциклистов в обещании дачи взятки и непосредственной даче взятки государственному должностному лицу.
А четвертый человек, также мотоциклист, изначально обвинялся в том, что поддерживал дачу взятки, так как понимая, что деньги предназначены для взятки, выдал одному из мотоциклистов недостающую для взятки часть денег - не менее 400 евро.
Трое мотоциклистов - два дающих взятки и пособник в этом - согласились с фактическими обстоятельствами и юридической квалификацией инкриминируемого им преступления, а также признали свою вину полностью и "раскаялись" в содеянном, в связи с чем уголовный процесс в отношении них был выделен в отдельное производство и направлен на рассмотрение в суд.
В ходе досудебного расследования прокурор после получения дополнительных сведений вынес постановление о прекращении уголовного производства в отношении одного из мотоциклистов на том основании, что он после дачи взятки добровольно сообщил о произошедшем и активно способствовал раскрытию преступного деяния.
Уголовное дело в отношении должностного лица полиции о вымогательстве взятки в декабре было направлено на рассмотрение в общем порядке в суд по экономическим делам.
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