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Полицейского обвиняют в получении взяток от мотоциклистов

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Мотоцикл. Иллюстративное фото.
Мотоцикл. Иллюстративное фото. Фото: V75/Shutterstock

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому в получении взятки обвиняется полицейский, а в даче взятки - несколько мотоциклистов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, этим летом полицейский остановил трех мотоциклистов за возможное превышение разрешенной скорости движения. Полицейский, понимая, что невозможно установить точную скорость движения каждого конкретного мотоцикла, ввел водителей мотоциклов в заблуждение, что примет решения о применении административного наказания, которые будут направлены по объявленным ими адресам.

Полицейский с целью вымогательства взятки с использованием общего знакомого связался, а позже и встретился с одним из трех мотоциклистов.

Во время встречи полицейский за неприменение административного наказания потребовал взятку в размере 2500 евро от остальных двух мотоциклистов. Водители мотоциклов договорились между собой, что дадут взятку. Уже позже при встрече с одним из мотоциклистов полицейский принял вымогаемую взятку - 2500 евро.

В уголовном процессе обвинялось должностное лицо полиции в вымогательстве взятки и ее получении после вымогательства и трое мотоциклистов в обещании дачи взятки и непосредственной даче взятки государственному должностному лицу.

А четвертый человек, также мотоциклист, изначально обвинялся в том, что поддерживал дачу взятки, так как понимая, что деньги предназначены для взятки, выдал одному из мотоциклистов недостающую для взятки часть денег - не менее 400 евро.

Трое мотоциклистов - два дающих взятки и пособник в этом - согласились с фактическими обстоятельствами и юридической квалификацией инкриминируемого им преступления, а также признали свою вину полностью и "раскаялись" в содеянном, в связи с чем уголовный процесс в отношении них был выделен в отдельное производство и направлен на рассмотрение в суд.

В ходе досудебного расследования прокурор после получения дополнительных сведений вынес постановление о прекращении уголовного производства в отношении одного из мотоциклистов на том основании, что он после дачи взятки добровольно сообщил о произошедшем и активно способствовал раскрытию преступного деяния.

Уголовное дело в отношении должностного лица полиции о вымогательстве взятки в декабре было направлено на рассмотрение в общем порядке в суд по экономическим делам.

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