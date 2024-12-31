С февраля 2022 государство инициировало немало решений, связанных в той или иной степени с военной агрессией РФ против Украины. Русскоязычный Северо-Восток далеко не все принял. Разногласия вызвали и демонтаж монументов, и конфликт государства с церковью, и школьная реформа, и решение лишить граждан РФ права голоса. Rus.Postimees опросил знающих людей о настроениях в регионе и о том, как эти настроения скажутся на муниципальных выборах в следующем году.