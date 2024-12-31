В этом году в Латвии было закрыто или реорганизовано 66 школ и детских садов

Наибольшие изменения коснулись учреждений образования Латгале и Курземе, где были реорганизованы или ликвидированы 18 учебных заведений. В Курземе среди этих учреждений было десять детских садов, которые присоединены к другим учебным заведениям. В Латгале изменения главным образом коснулись основных школ - десять учреждений ликвидированы или присоединены к другим школам.

В Видземе было ликвидировано или реорганизовано 13 учебных заведений, в том числе семь основных школ, две специальные основные школы, две средние школы и два детских сада.

В Рижском регионе были ликвидированы или реорганизованы девять образовательных учреждений, главным образом основные и средние школы. В Земгале ликвидированы или реорганизованы восемь учебных заведений.

Больше всего решений о реорганизации или ликвидации учебных заведений приняли самоуправления Краславского края, Лиепаи и Риги - по шесть. По пять решений принято в Талсинском и Тукумсском краях, по четыре - в Балвском, Цесисском и Смилтенском краях, три - в Даугавпилсе.

По два учреждения образования ликвидированы или реорганизованы в Айзкраукльском, Добельском, Лимбажском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Салдусском краях, Юрмале и Вентспилсе.

В Адажском, Бауском, Южно-Курземском, Кулдигском, Ливанском, Лудзенском, Резекненском и Мадонском краях в этом году было реорганизовано или закрыто по одному учебному заведению.

В этом году также открытое одно новое образовательное учреждение - детский сад Auseklītis в Риге.

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