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Байден созовет встречу лидеров G7 для обсуждения атаки Ирана на Израиль

rus.tvnet.lv
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Фото: Fotophoto/Shutterstock

Президент США Джо Байден планирует уже сегодня созвать встречу лидеров стран G7, чтобы согласовать единый дипломатический ответ на иранский атаку на Израиль.

Байден сказал, что решительно осуждает атаку Ирана и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого заверил в поддержке Израиля.

"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал значительную способность защищаться и поражать даже беспрецедентные атаки, тем самым послав четкое послание его врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - сообщил президент США.

В группу стран G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада.

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