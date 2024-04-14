Байден созовет встречу лидеров G7 для обсуждения атаки Ирана на Израиль

Байден сказал, что решительно осуждает атаку Ирана и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого заверил в поддержке Израиля.

"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал значительную способность защищаться и поражать даже беспрецедентные атаки, тем самым послав четкое послание его врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - сообщил президент США.