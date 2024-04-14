Байден созовет встречу лидеров G7 для обсуждения атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден планирует уже сегодня созвать встречу лидеров стран G7, чтобы согласовать единый дипломатический ответ на иранский атаку на Израиль.
Байден сказал, что решительно осуждает атаку Ирана и поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого заверил в поддержке Израиля.
"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал значительную способность защищаться и поражать даже беспрецедентные атаки, тем самым послав четкое послание его врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - сообщил президент США.
В группу стран G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада.
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