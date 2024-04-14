За два года в Риге планируют перестроить путепровод через Карля Улманя гатве

К 2026 году в Риге планируют перестроить путепровод через Карля Улманя гатве на ул. Баускас, раскрыла Рижская дума.
Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы объявил тендер на разработку строительного проекта по перестройке путепровода и авторский надзор, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Подача предложений объявлена до 30 апреля. Выполнение контракта рассчитано на 14 месяцев.
Как стало известно агентству LETA в Рижской думе, предприятие Inženierbūve в июне 2023 года провело проверку путепровода. По данным инспекции, строительный проект должен быть реализован не позднее 2026 года.
Эксперты отмечают, что путепровод можно эксплуатировать с нынешней нагрузкой, он также может выдержать комбинации нагрузки трамвая и пешеходов.
Однако для обеспечения необходимой конструкции долговечности и безопасности движения следует срочно реализовать проект восстановления или перестройки.
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