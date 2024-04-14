МИД Израиля напоминает о возможности ответного удара по Ирану

"Мы сказали, что, если Иран нанесет удар по Израилю, Израиль нанесет удар на территории Ирана. Это по-прежнему в силе", - сказал Кац.

Однако он указал, что возможный ответ будет обсуждаться в соответствующем формате под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кац выразил уверенность, что будут приняты правильные решения.

Уже сообщалось, что вчера вечером Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, большая часть которых была перехвачена Израилем и его союзниками.

Иран заявил, что это был ответ на нападение 1 апреля на иранское посольство в Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран винит в этом ударе Израиль.

Ранее сообщалось, что в результате падения нескольких иранских ракет был причинен небольшой ущерб одному израильскому военному объекту. О каком объекте идет речь, власти не уточнили. По информации израильских СМИ, повреждения могла получить военная база в пустыне Негев на юге Израиля.

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