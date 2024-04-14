Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что по их данным, иранские удары по Израилю продлятся несколько часов. Президент Джо Байден прервал отпуск, находится в Белом доме и следит за происходящим. Представитель администрации повторила его позицию, что поддержка Израиля в его противостоянии Ирану будет непоколебимой.

Спустя некоторое время после начала атаки Иран выступил с заявлением, из которого следует, что он не будет наносить дальнейших ударов, но предостерегает Израиль от ответных действий, а США — от любого вмешательства.

Иран производит много типов недорогих боевых дронов. Они широко применяются в конфликтах в Украине и Йемене Фото: Reuters

Ранее иранское агентство «Тасним» процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем также говорится, что удары будут нанесены по территории Израиля, что в них будут использоваться как дроны, так и ракеты, и что это предпринято в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

1 апреля иранское консульство в сирийском Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибло семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Официально Израиль не признавал свою причастность к этому, но в этом практически никто не сомневался, а Тегеран прямо возложил ответственность на израильтян и стал грозить последствиями.