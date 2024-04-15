Курган начинает затапливать - Тобол поднялся выше отметки 6 метров, власти ждут 9 метров и даже больше

Накануне губернатор публиковал в телеграме разговор с жителями Кургана. «Ребят, а чего вы не выезжаете?» — спрашивал он, стоя на временной дамбе, возвышающейся над садовым товариществом. «Ну, а зачем уезжать, воды-то мало?» — отвечал ему пожилой мужчина. «Так воды-то много будет — девять метров обещают», — говорил Шумков. «Сколько будет — уедем», — пообещал его собеседник.

На вопрос, много ли таких, как он, мужчина ответить затруднился, а вместо этого рассказал, что во время рекордных половодий 1990-х вода в его доме была не слишком высокой.

О том, что вода с нынешних шести с лишним метров может подняться до девяти метров и даже выше, накануне заявила и. о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии Наталья Астафьева. По ее словам, максимальный уровень составит от девяти до 10 метров 70 см. Это больше максимума 1994 года, предупредила она.

Уральское федеральное управление по гидрометеорологии в понедельник уточнило, что ожидается превышение уровня не только до 700 см, что считается неблагоприятным явлением, но и до 850 см — это уже опасное явление.

В ближайшие два дня в Кургане и его окрестностях продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков, в том числе в городской черте, говорится в прогнозе МЧС.