Столицу Курганской области на юге Западно-Сибирской равнины начинает затапливать разлившаяся в половодье река Тобол. Утром в понедельник уровень воды в ней превысил 6 метров. Накануне губернатор области заявлял, что после этой отметки начнется подтопление правобережной части Кургана и низкой части левого берега.
Курган начинает затапливать - Тобол поднялся выше отметки 6 метров, власти ждут 9 метров и даже больше
К полудню понедельника (10:00 мск) уровень воды в Тоболе у Кургана составлял 664 см, сообщили городские власти. Утром в воскресенье вода была на отметке 491 см. Таким образом, за сутки река поднялась более чем на полтора метра (и на 15 см за два часа).
Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал, что «очень сложная ситуация» с подъемом воды «прогнозируется на эту ночь», и призывал людей заранее эвакуироваться.
«Нужно уходить засветло. Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать, — писал Шумков в телеграме. — Уровень воды у Кургана растет быстро и стремительно».
Течение Тобола настолько стремительное, что накануне в Курганской области водой унесло два пешеходных моста. «При шести метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — еще накануне констатировал Шумков.
Ночью в Кургане завыли сирены. Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для горожан, тем чаще они будут звучать, звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, заявили по этому поводу в городской администрации.
Утром начало постепенно затапливать набережную в центральной части Кургана, а также частный сектор. Вода вышла на пешеходные дорожки первого яруса набережной в районе «Пивзавода», сообщает телеграм-канал «Курганистан». Маяк на набережной тоже начал уходить под воду.
Начал уходить под воду Мало-Чаусовский мост. Это один из трех автомобильных мостов через Тобол в черте Кургана. Движение по нему перекрыли еще неделю назад, 8 апреля, когда в Курганской области из-за половодья объявили режим ЧС. Тогда же рабочие сняли с моста перила и барьерные ограждения, чтобы вода, поднявшись выше уровня моста, не повредила его и прошла верхом.
В центре города накануне ограничили движение частных автомобилей по мосту на шоссе Тюнина, под которым находится гидроузел (то есть плотина). По нему можно было только выехать из города, обратно не пускали. Без ограничений работал только третий мост на улице Бурова-Петрова.
Ситуацию с мостами осложнил мусор и ветки деревьев, которые застревают под основанием мостов и создают дополнительный напор воды. Все воскресенье спасатели МЧС пытались разгрести такую пробку под центральным мостом у гидроузла.
Вода уже перешла через мост в микрорайоне Малое Чаусово, жителям нужно немедленно эвакуироваться, сообщили власти.
В расположенном между берегом Тобола и аэропортом Кургана поселке Вороновка установили эвакуационные посты (местные жители называют их дорожками). Они будут работать только на выезд для тех, кто отказывается эвакуироваться. Там будут находиться спасатели, полиция и автобусы для эвакуации, а также тяжелая техника, чтобы укреплять насыпь.
Накануне губернатор публиковал в телеграме разговор с жителями Кургана. «Ребят, а чего вы не выезжаете?» — спрашивал он, стоя на временной дамбе, возвышающейся над садовым товариществом. «Ну, а зачем уезжать, воды-то мало?» — отвечал ему пожилой мужчина. «Так воды-то много будет — девять метров обещают», — говорил Шумков. «Сколько будет — уедем», — пообещал его собеседник.
На вопрос, много ли таких, как он, мужчина ответить затруднился, а вместо этого рассказал, что во время рекордных половодий 1990-х вода в его доме была не слишком высокой.
О том, что вода с нынешних шести с лишним метров может подняться до девяти метров и даже выше, накануне заявила и. о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии Наталья Астафьева. По ее словам, максимальный уровень составит от девяти до 10 метров 70 см. Это больше максимума 1994 года, предупредила она.
Уральское федеральное управление по гидрометеорологии в понедельник уточнило, что ожидается превышение уровня не только до 700 см, что считается неблагоприятным явлением, но и до 850 см — это уже опасное явление.
В ближайшие два дня в Кургане и его окрестностях продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков, в том числе в городской черте, говорится в прогнозе МЧС.
Курган — второй областной центр России, который борется с последствиями половодья. В выходные впервые с начала наводнения начал падать уровень воды в реке Урал в Оренбурге. В частном секторе подтопленными остаются еще больше 500 домов.
В городе Орске на границе Оренбургской области с Казахстаном вода уже почти везде ушла, и в понедельник ученики снова пошли в школы. Оренбургские власти также сообщали, что вода в реке Урал поднялась до рекордной отметки — более 11 метров.
Тем временем уровни Томи и Оби превысили опасные отметки в Томской области, сообщает МЧС. Превышены опасные отметки в двух пунктах наблюдения, в том числе в районе речного вокзала в областном центре — 761 см при опасной отметке 750 см.
Всего в России число подтопленных жилых домов увеличилось до 15,6 тысяч, приусадебных участков — почти до 28 тысяч, передает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.