Ректор Латвийской музыкальной академии Гунтарс Пранис подал в отставку

Отдел по связям с общественностью Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) в понедельник, 15 апреля, разослал письмо бывшего ректора академии Гунтарса Праниса, адресованное представителям СМИ, в котором он объявил о своей отставке с должности ректора.
Текст письма:
"Уважаемые представители СМИ!
Я - ректор, который на протяжении семи лет стремился сделать Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витолса местом, где каждый может развивать свой талант, а образование, полученное в академии, было фундаментом для дальнейшего профессионального роста. Я пригласил в ряды преподавателей молодых профессионалов, наших международных музыкальных звезд и выдающихся лекторов из-за рубежа.
Я боролся за увеличение финансирования академии, за статус университета искусств и культуры, за профессиональную докторантуру, за меценатскую поддержку и за создание новых, современных программ. Вместе мы преодолели пандемию Covid-19, красиво и гордо отпраздновали столетие академии и получили высшую шестилетнюю оценку для продолжения обучения по обоим направлениям.
Скандал вокруг академии был использован для того, чтобы избавиться от руководства академии самым тенденциозным образом, под предлогом заботы о студентах, обвинив меня в бездействии. Однако я и моя команда незамедлительно сделали все, чтобы разобраться в ситуации по существу, поэтому я и представить себе не мог такой несправедливости и клеветы в свой адрес.
Я хотел бы сказать большое спасибо всем тем смелым людям, которые остались на пути справедливости и объективности в этих непростых обстоятельствах. Моя искренняя благодарность многочисленным студентам и сотрудникам, которые поддержали меня - это действительно очень много значит для меня.
Но мне приходится работать со всеми, и я вижу, что значительная часть тех, от кого зависит реализация моих амбиций, сосредоточена на популизме и откровенно показных причитаниях своему электорату, которые наносят огромный ущерб репутации JVLMA и вносят раскол в коллектив. Мы зашли в тупик! Я понимаю, что в таких обстоятельствах мое пребывание на посту ректора только осложнит работу академии, так как невозможно продолжать работу с советом, который признает, что действовал незаконно, но ожидает от меня ответственности за то, чего я не знаю (поскольку я до сих пор не проинформирован о том, что я не сделал из того, что мог).
Нереально отстоять интересы академии в Министерстве культуры, которое с 11 марта считало, что моя отставка "снимет напряжение", а теперь цинично обвиняет меня в борьбе с незаконными действиями совета. Учитывая отношение совета и министра, я не вижу возможности, чтобы это могло обернуться успешным сотрудничеством, ориентированным на реализацию поставленных целей в соответствии с интересами JVLMA.
В течение этого месяца, когда я противостоял огромному давлению с требованием уйти в отставку, я сделал это при поддержке многих коллег и единомышленников, чтобы продолжить то, что мы начали после заседания Сената 17 января 2024 года. На данный момент я сделал все, что было в моих силах, чтобы обеспечить дальнейшее расследование предоставленной мною информации и назначение соответствующего наказания, что является важнейшей предпосылкой для искоренения случаев сексуального насилия в академии.
Также мы согласовали план действий, который включает в себя несколько направлений абсолютно нового стандарта будущего - обучение, нормативная база, совершенствование системы отчетности, доступная поддержка и технические решения.
Я очень надеюсь, что начатое нами будет продолжено и реализовано и в будущем ни одному студенту или сотруднику не придется пережить те неприятные, пугающие ситуации, о которых прозвучало в программе "Культурный шок". Уже на данный момент многое сделано для того, чтобы границы были полностью безопасными.
Я от всего сердца благодарен за возможность работать в JVLMA все эти годы и за все, что было достигнуто и реализовано за эти годы. На нас как на сотрудников JVLMA возложена замечательная миссия - помогать расти молодым талантам, которые будут нести имя Латвии по всему миру и помогать делать наше общество культурным и мыслящим. Эту миссию необходимо продолжать всеми силами. Я ухожу с поста ректора, но надеюсь, что JVLMA ждет безопасное, стабильное и светлое будущее".
Гунтарс Пранис, тогда профессор кафедры музыковедения, был избран ректором JVLMA в 2017 году.
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