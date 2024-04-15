Ректор Латвийской музыкальной академии Гунтарс Пранис подал в отставку

Но мне приходится работать со всеми, и я вижу, что значительная часть тех, от кого зависит реализация моих амбиций, сосредоточена на популизме и откровенно показных причитаниях своему электорату, которые наносят огромный ущерб репутации JVLMA и вносят раскол в коллектив. Мы зашли в тупик! Я понимаю, что в таких обстоятельствах мое пребывание на посту ректора только осложнит работу академии, так как невозможно продолжать работу с советом, который признает, что действовал незаконно, но ожидает от меня ответственности за то, чего я не знаю (поскольку я до сих пор не проинформирован о том, что я не сделал из того, что мог).