Уже этим летом в Риге выступит группа "Би-2"

15 июня этого года в рамках турне в поддержку своего альбома "Аллилуйя" на Wondersala в Риге выступит группа "Би-2".
На концерте прозвучат как композиции из нового альбома, так и хиты прошлых лет - "Молитва", "Скользкие улицы", "Моя любовь", "Варвара", "Мой рок-н-ролл", Серебро", "Полковнику никто не пишет" и другие песни, исполнение которых на концертах обычно сопровождается хором зрителей.
Новый альбом "Аллилуйя", лежащий в основе названия тура "Би-2", стал мостом между двумя мирами - допандемийной жизнью и поворотной точкой для всего человечества в 2022 году. В него вошли десять песен, в которых наряду с чувством скорби и страхом перед неизвестностью невозможно не проникнуться желанием музыкантов остаться верными своим идеалам.
Любовь. Надежда. Свобода. Все это удерживает над водой в неспокойном мире, находящемся на пороге катастрофы...
"Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся", - звучит строчка из последней композиции альбома под названием "Личное пространство", наполненной любовью и светлой надеждой. "Поделитесь ими с нами!" - призывают музыканты.
В апреле 2022 года "Би-2" отказались от запланированного концерта в Омске, так как над сценой была вывешена растяжка с символом российской агрессии Z. Кроме того, солист группы Лева (Егор Бортник) осудил вторжение в Украину, заявив: "все, что вызывает сейчас путинская Россия - только омерзение и брезгливость" и "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожили страну".
После произошедшего МВД РФ включило Бортника в регистр "иноагентов".
В свою очередь, в начале этого года по запросу России участники группы были задержаны в Таиланде.
Музыканты были задержаны после концерта в Пхукете за выступление без рабочих виз. Каждого из участников коллектива оштрафовали на 95 долларов США, однако они не были освобождены, их отправили в центр задержания в Бангкоке. Политик Дмитрий Гудков, который дружит с группой, заявил, что генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов потребовал депортировать "Би-2" в Россию.
В России музыкантам из-за их антивоенной позиции грозила уголовная ответственность.
После этого они были депортированы в Израиль. "Все музыканты покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив", - сообщила группа в своем Telegram-канале.
Статья создана в сотрудничестве с Wondersala.
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