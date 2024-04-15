Уже этим летом в Риге выступит группа "Би-2"

На концерте прозвучат как композиции из нового альбома, так и хиты прошлых лет - "Молитва", "Скользкие улицы", "Моя любовь", "Варвара", "Мой рок-н-ролл", Серебро", "Полковнику никто не пишет" и другие песни, исполнение которых на концертах обычно сопровождается хором зрителей.

Новый альбом "Аллилуйя", лежащий в основе названия тура "Би-2", стал мостом между двумя мирами - допандемийной жизнью и поворотной точкой для всего человечества в 2022 году. В него вошли десять песен, в которых наряду с чувством скорби и страхом перед неизвестностью невозможно не проникнуться желанием музыкантов остаться верными своим идеалам.

Любовь. Надежда. Свобода. Все это удерживает над водой в неспокойном мире, находящемся на пороге катастрофы...

"Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся", - звучит строчка из последней композиции альбома под названием "Личное пространство", наполненной любовью и светлой надеждой. "Поделитесь ими с нами!" - призывают музыканты.