"Закидайте меня помидорами, но люди в Латвии одеваются очень безвкусно". Эксперт раскритиковала латвийцев

"Можете забросать меня гнилыми помидорами, но я считаю, что люди в Латвии одеваются очень плохо", - пишет Адамс в социальных сетях.



"И давайте не будем говорить, "потому что нет денег" - я говорю о людях в Национальном и Художественном театрах, Опере, концертных залах, ресторанах, не в обыденной, а в праздничной атмосфере. Вышеупомянутые удовольствия - это роскошь и без балета можно легко обойтись. Значит, деньги есть. А подобающий мероприятию наряд зачастую стоит дешевле билета".

Иева отмечает, что видит вокруг просто ужас и кошмар.

Она недоумевает, почему одежду не используют как возможность повысить самооценку и чувство собственного достоинства: "Одежда - это самое прямое продолжение нашего тела! После этого идет интерьер квартиры, машина, еда, развлечения... Что с вами случилось, народ?".

В комментариях к этому посту разгорелась острая дискуссия. Большая часть согласилась с Иевой и поделилась своими наблюдениями по поводу стиля одежды в Латвии и в других частях света, но некоторые посчитали такие наставления высокомерными: каждый может одеваться так, как хочет.

Адамс также недавно гостила в программе Apollo.lv Sirdslietas, где поделилась своими мыслями на тему отношений и относительно того, почему так много одиноких людей.

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