Фото ⟩ У Болдерайского пирса обнаружены несколько мертвых бакланов

По словам очевидца, он насчитал пять мертвых птиц.

Галерея: У Болдерайского пирса нашли несколько мертвых бакланов

TVNET связался с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD), чтобы узнать, как следует действовать в таких ситуациях. Представитель службы Мартиньш Сержантс утверждает, что определить причину смерти лишь путем визуального осмотра мертвых птиц - невозможно.

"Учитывая, что в Латвии уже выявлен первый в этом году случай птичьего гриппа у диких птиц, не исключено, что это заболевание могло стать причиной гибели бакланов, - говорит Сержантс. - Однако, чтобы это выяснить, необходимо взять пробы на лабораторные исследования. Продовольственно-ветеринарная служба призывает сообщать о таких случаях по телефону горячей линии-автоответчику 670 274 02, указав точное местонахождение птиц".

Представитель компании также рассказал, что служба также призывает не приближаться к мертвым птицам, не трогать их, а также следить, чтобы то же самое не делали домашние животные на прогулке", - говорит Сержантс.

Как сообщалось, 9 апреля в Латвии подтвержден первый в этом году случай птичьего гриппа.

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