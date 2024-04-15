Суд смягчил срок для молодого человека, убившего свою одноклассницу в Царникаве

Рижский районный суд вынес приговор 28 марта, рассмотрев протест прокурора и поступившие апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции как от потерпевшего, так и от обвиняемого, по которому обвиняемый был приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с испытательным сроком на два года.

Рижский районный суд постановил отменить часть решения районного суда от 5 апреля прошлого года о признании Маркова виновным и взыскании с него компенсации в размере 14 303 евро ходатайствующей потерпевшей Ксении Калване.

Районный суд приговорил Маркова к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на два года, а также потребовал от Маркова возмещения материального ущерба в размере 500 евро в пользу потерпевшей Калване за ее представительство адвокатом Юрисом Даукулисом в апелляционном суде.

В остальной части решения Рижского районного суда окружной суд оставил без изменения.

Датой подготовки полного решения в апелляционном суде на данный момент назначена 9 мая, после чего решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.