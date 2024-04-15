Суд смягчил срок для молодого человека, убившего свою одноклассницу в Царникаве

В конце марта Рижский районный суд за убийство одноклассницы приговорил Даниила Маркова к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на два года, сократив срок тюремного заключения для уже осужденного Маркова на пол года, сообщает суд.
Рижский районный суд вынес приговор 28 марта, рассмотрев протест прокурора и поступившие апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции как от потерпевшего, так и от обвиняемого, по которому обвиняемый был приговорен к лишению свободы на срок 15 лет с испытательным сроком на два года.
Рижский районный суд постановил отменить часть решения районного суда от 5 апреля прошлого года о признании Маркова виновным и взыскании с него компенсации в размере 14 303 евро ходатайствующей потерпевшей Ксении Калване.
Районный суд приговорил Маркова к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на два года, а также потребовал от Маркова возмещения материального ущерба в размере 500 евро в пользу потерпевшей Калване за ее представительство адвокатом Юрисом Даукулисом в апелляционном суде.
В остальной части решения Рижского районного суда окружной суд оставил без изменения.
Датой подготовки полного решения в апелляционном суде на данный момент назначена 9 мая, после чего решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.
Как сообщалось, 27 июня 2022 года в Государственную полицию поступила информация о том, что со вчерашнего вечера пропала молодая женщина 2003 года рождения, которую последний раз видели 26 июня в Царникаве вместе со своим одноклассником - молодым человеком 2004 года рождения. Полиция приступила к проверке полученной информации и розыску молодой женщины. Вечером того же дня правоохранители обнаружили ее тело с явными признаками насильственной смерти в Царникавском лесном массиве.
В тот же день в полицию сообщили, что одноклассник девушки находится на крыше многоквартирного дома в Риге и, возможно, хочет покончить жизнь самоубийством. На место прибыли экстренные службы, молодого человека задержали.
Следствие установило, что в роковой день двое молодых людей находились в лесу на променаде Царникавы, а когда девушка захотела пойти домой, Марков надел резиновые перчатки и начал ее душить. Девушка сопротивлялась и пыталась убежать, но молодой человек догнал ее и продолжил душить, обмотав ее длинные волосы вокруг шеи. По версии обвинения, после убийства девушки ее тело было спрятано в лесу.
Наказание за такое преступление в Уголовном кодексе - пожизненное заключение или лишение свободы от десяти до 20 лет.
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