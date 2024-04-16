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Видео ⟩ Российские войска создали ракетную установку “Франкенштейн”

rus.tvnet.lv
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Российские войска создали ракетную установку “Франкенштейн”
Российские войска создали ракетную установку “Франкенштейн” Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором российская армия демонстрирует "инновационную" адаптацию морского оружия для использования на суше.

Оккупационная армия России использует "Франкенштейн" - морскую ракетную установку РБУ-6000, помещенную на шасси многоцелевого гусеничного бронетранспортера МТ-ЛБ.

Реактивная установка на упомянутом видео использовалась артиллерийским подразделением добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", которая входит в российскую армию.

Из-за отсутствия подходящего сухопутного вооружения и возможного избытка корабельных вооружений техника РБУ-6000, изначально предназначавшаяся для противолодочной борьбы, стала использоваться в наземных операциях.

В частности, ручной процесс перезарядки затрудняет адаптацию корабельного оружия к наземным операциям. В то время как военно-морские корабли обычно имеют специальные отсеки для хранения боеприпасов, наземные платформы, такие как МТ-ЛБ, их не имеют и требуют ручной перезарядки. Для каждой ракеты, которая весит 113 килограммов и требует ручного обращения, процесс перезарядки создает логистические сложности. Для сравнения: артиллерийские ракеты "Град" весят около 66 килограммов.

РБУ-6000, также известная как "Смерч-2", - советская ракетная установка, предназначенная для поражения подводных лодок и торпед противника. Дальность действия системы составляет 5,2 километра, а максимальная скорострельность - один выстрел каждые 2,4 секунды.

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