Видео ⟩ Российские войска создали ракетную установку “Франкенштейн”

В частности, ручной процесс перезарядки затрудняет адаптацию корабельного оружия к наземным операциям. В то время как военно-морские корабли обычно имеют специальные отсеки для хранения боеприпасов, наземные платформы, такие как МТ-ЛБ, их не имеют и требуют ручной перезарядки. Для каждой ракеты, которая весит 113 килограммов и требует ручного обращения, процесс перезарядки создает логистические сложности. Для сравнения: артиллерийские ракеты "Град" весят около 66 килограммов.