В Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс

В Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу.
Процесс, который может затянуться более чем на месяц, начался с отбора присяжных.
В течение первых нескольких минут около половины кандидатов (50 из 96) были отстранены, после того как заявили, что не смогут быть честными и беспристрастными.
Оставшимся потенциальным присяжным задавали множество вопросов, в том числе об их привычках читать новости и книги. Всего нужно отобрать 12 человек (плюс шесть запасных).
«Я просто не смогла», — сказала одна из кандидаток, покидая суд.
Трамп после заседания, которое продолжалось около семи часов, вновь обрушился с критикой на судью Хуана Мерчана.
«Похоже, у нас будут проблемы с ним», — сказал он журналистам.
В начале заседания Мерчан отклонил ходатайство защиты о своем самоотводе, ставшее уже вторым.
Адвокаты Трампа призвали Мерчана отстраниться от дела, утверждая, что работа его дочери в политической консалтинговой компании с клиентами-демократами создает конфликт интересов.
В чем обвиняют Трампа?
Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.
Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.
Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.
Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.
Экс-президенту США, снова баллотирующемуся на выборы в этом году, предъявлено 34 обвинения в мошенничестве. Сам Трамп отрицает любые юридические правонарушения, а также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.
В преддверии начала заседания Дональд Трамп обрушился на судью, ведущего его дело, которое он называет охотой на ведьм под руководством демократов.
«”Суд” не должен состояться из-за крайне конфликтного председательствующего судьи», — написал бывший президент в своей соцсети Truth Social.
Ранее судья уже наложил ограничения на действия Трампа, запретив ему делать публичные заявления о сотрудниках суда, присяжных, свидетелях и адвокатах окружной прокуратуры, а также об их семьях.
Прокуроры утверждают, что некоторые из постов Трампа в его соцсети нарушают запрет судьи.
Окружная прокуратура Манхэттена попросила Мерчана оштрафовать Трампа на 3 тысячи долларов за три сообщения в Truth Social. Судья назначил слушания по этому вопросу на 23 апреля.
Что происходило у здания суда?
У здания суда помимо десятков журналистов собрались как противники, так и сторонники Трампа.
На одежде некоторых людей, собравшихся поддержать экс-президента, можно было видеть тюремное фото Трампа, сделанное прошлым летом в штате Джорджия, когда он формально сдался властям.
Вокруг здания суда ездил грузовик с флагом предвыборной кампании экс-президента.
Десятки противников экс-президента выстроились в шеренгу, держа в руках транспарант с надписью «Никто не может быть выше закона».