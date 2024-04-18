Когда отпуск по уходу за ребенком подошел к концу, Байба (имя изменено) была готова вернуться на работу. Коллеги ждали ее обратно, руководство компании также создавало впечатление, что думает о месте и будущей роли Байбы в компании. Но первый день возвращения оказался и последним в компании, где она провела пять лет.

В день, когда женщина вернулась на работу, она пришла в офис раньше. Байба знала коллег и хотела поговорить с ними перед собранием, которое было запланировано с участием других недавно принятых на работу коллег. Тогда Байбе сообщили, что до этого ей нужно пойти еще на одну встречу. Она проходила с глазу на глаз - наедине с руководителем.

"Было очевидно, что мой руководитель чувствовал себя очень неловко. Заикался. Я не понимала, что происходит", - вспоминает молодая мама.