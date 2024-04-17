На 80-летие высадки в Нормандии Франция пригласит Россию, но не Путина

В феврале 2022 года Россия повторно вторглась в Украину, фактически разорвав связи с Западом и вызвав новую волну санкций. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.

В июне Франция отметит 80-летие со дня высадки союзных войск на берегах Нормандии 6 июня 1944 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие ряд иностранных лидеров, в том числе президент США Джо Байден.

"Учитывая обстоятельства, президент Путин не будет приглашен участвовать в праздновании высадки в Нормандии. (..) Однако Россия будет приглашена (..) почтить приверженность и жертвы советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", - заявили организаторы, не предоставив дополнительной информации.

Несмотря на аннексию Крыма, в июне 2014 года Путин посетил мероприятие в честь 70-летия высадки союзных войск в Нормандии и в ходе мероприятия встретился с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!