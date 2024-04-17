"Никогда не чувствовала такой боли". Блогер чуть не потеряла ноги во время челленджа в TikTok

MC Thammy (настоящее имя Тэмми Кэролайн) во время испытания получила ожоги ног первой и второй степени. Она рассказывает: "Я провела 15 минут, стоя в миске со льдом, смешанным с крупной солью. Когда я выбралась из чаши, я ощутила такую боль, какую не чувствовала никогда в жизни. Три пальца на ногах почернели. Мои ступни начали опухать. Я пошла в больницу, и врач сказал, что существует огромный риск тромбоза. Если бы я продержала ноги в этой смеси еще минуту, у меня начался бы некроз пальцев ног и их пришлось бы ампутировать".