"Никогда не чувствовала такой боли". Блогер чуть не потеряла ноги во время челленджа в TikTok

Чтобы порадовать два миллиона своих подписчиков, инфлюенсер из Бразилии под ником MC Thammy приняла участие в челлендже в TikTok, который в начале апреля охватил ее страну. Все закончилось едва ли не ампутацией пальцев ног, пишет Apollo.lv со ссылкой на Daily Star.
Задача, казалось бы, проста: стоять босыми ногами в миске с солью и льдом как можно дольше. Никогда не пробуйте!
MC Thammy (настоящее имя Тэмми Кэролайн) во время испытания получила ожоги ног первой и второй степени. Она рассказывает: "Я провела 15 минут, стоя в миске со льдом, смешанным с крупной солью. Когда я выбралась из чаши, я ощутила такую боль, какую не чувствовала никогда в жизни. Три пальца на ногах почернели. Мои ступни начали опухать. Я пошла в больницу, и врач сказал, что существует огромный риск тромбоза. Если бы я продержала ноги в этой смеси еще минуту, у меня начался бы некроз пальцев ног и их пришлось бы ампутировать".
@patricklealoficial MC THAMMY FOI PARAR NO HOSPITAL APÓS DESFIO EM REALITY #mcthammy #thammy #funk ♬ som original - Patrick Leal
Почему смесь соли и льда так потенциально опасна?
Смесь соли, воды и льда вместе с теплом, выделяемым телом, создает уникальную химическую реакцию, которая снижает температуру льда до -28 градусов Цельсия. В такие холода, когда кожа находится в тесном контакте со льдом, через две-три минуты кожа начинает "обгорать". Для развития обморожения требуется время, поскольку кровь кристаллизуется и вызывает повреждения медленно, но смесь соли и льда вызывает травмы гораздо быстрее, повреждая кожу и нервные окончания.
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