Число погибших при ракетном ударе выросло до 17, сообщил советник руководителя областной администрации Андрей Подорван. Более 60 человек пострадали, повреждены 16 зданий.

Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ разрушено восьмиэтажное здание, но не уточнил, что в нем находилось. Кроме того, как сообщил чиновник, повреждены четыре многоэтажки, больница, вуз и десятки автомобилей.

Минздрав Украины сообщил в Telegram, что в результате удара было повреждено здание больницы Чернигова, но в ней никто не пострадал.

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"Противник нанес три ракетных удара практически по самому центру города [Чернигова]", - сообщил в социальных сетях губернатор области Вячеслав Чаус.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе разрушен отель, где размещались военнослужащие, но официально эта информация не подтверждена.

Глава Чернигова Александр Ломако сообщил, что при атаке пострадал объект социальной инфраструктуры. По его словам, в районе, куда ударили ракеты, отключили свет и газ с целью не допустить больших разрушений.