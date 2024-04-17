Оппозиционное "Национальное объединение", которое на протяжении многих лет руководило Министерством культуры, требует отставки нынешнего министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные"). Как рассказал в интервью передаче Labrīt на Латвийском радио экс-министр Наурис Пунтулис, поводом стали ее высказывания о необходимости обеспечить содержание общественных СМИ в том числе на русском языке, пишет Rus.LSM.
Нацобъединение потребовало отставки нового министра культуры. Все из-за ее отношения к русскому языку
Причина, по которой "Нацобъединение" требует отставки, связана с Концепцией нацбезопасности, которая предусматривает, что с 2026 года общественные СМИ смогут создавать содержание только на латышском или на других языках ЕС, а также языках стран-кандидатов. Логина же выступала за то, чтобы общественные СМИ вещали в том числе и на русском.
"После долгих дискуссий министру, по-моему, надо понять, что есть Концепция национальной безопасности. Но, учитывая, что ее высказывания в последнее время не изменились, мы решили сделать этот шаг", - объяснил передаче Пунтулис.
При этом чиновник не видит противоречия между концепцией и законом об общественных СМИ, который позволяет создавать контент на языках латвийских нацменьшинств. "Совершенно ясно, что общественные СМИ не обеспечивают содержание на 150 языках нацменьшинств, которые живут в Латвии. Так что выбор, на каких языках обеспечивать содержание, а на каких - нет, уже происходит", - заявил Пунтулис, добавив, что общественным СМИ следовало бы уделять больше внимания английскому, ливскому и латгальскому языкам.
Осенью 2023 года правительство Эвики Силини за закрытыми дверями поддержало проект Концепции нацбезопасности, согласно которой латвийские общественные СМИ с 1 января 2026 года должны прекратить вещание на русском языке. Сейм поддержал концепцию. Перед голосованием в парламенте Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) направил письмо Совету по нацбезопасности, Сейму и другим организациям, в котором раскритиковал этот запрет.
Логина рассказала, что государственные СМИ должны предоставлять контент и на русском, Латвийскому телевидению. Передача De Facto отмечала, что упоминание конкретного срока, с которого в общественных СМИ должно прекратиться вещание на русском, нетипично для подобного рода документов и что Пунтулис, руководивший Минкультом, который писал часть концепции, относящейся к информационному пространству, не согласовывал свои идеи с SEPLP.
Позднее с призывом сохранить русское вещание общественных СМИ к Эвике Силине обратился гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Карран. Как сказал он, важно, чтобы меньшинства имели доступ к надежной и проверенной информации и чтобы у государства был надежный канал связи с ними, что особенно важно во время кризисов. Запрет на такое вещание привел бы к нарушению фундаментальных прав человека, отметил Карран.
Председатель Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис отметил в интервью Латвийскому радио 4, что полный переход общественных СМИ на латышский язык должен происходить постепенно, что особенно важно в условиях агрессивной дезинформации со стороны РФ. Сикснис признал, что на данный момент русскоязычную аудиторию Латвии мало интересует содержание на латышском языке, а для изменения этой ситуации нужно время.
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