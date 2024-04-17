Нацобъединение потребовало отставки нового министра культуры. Все из-за ее отношения к русскому языку

Причина, по которой "Нацобъединение" требует отставки, связана с Концепцией нацбезопасности, которая предусматривает, что с 2026 года общественные СМИ смогут создавать содержание только на латышском или на других языках ЕС, а также языках стран-кандидатов. Логина же выступала за то, чтобы общественные СМИ вещали в том числе и на русском.

"После долгих дискуссий министру, по-моему, надо понять, что есть Концепция национальной безопасности. Но, учитывая, что ее высказывания в последнее время не изменились, мы решили сделать этот шаг", - объяснил передаче Пунтулис.

При этом чиновник не видит противоречия между концепцией и законом об общественных СМИ, который позволяет создавать контент на языках латвийских нацменьшинств. "Совершенно ясно, что общественные СМИ не обеспечивают содержание на 150 языках нацменьшинств, которые живут в Латвии. Так что выбор, на каких языках обеспечивать содержание, а на каких - нет, уже происходит", - заявил Пунтулис, добавив, что общественным СМИ следовало бы уделять больше внимания английскому, ливскому и латгальскому языкам.