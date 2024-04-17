Видео ⟩ До Таллинна - за восемь минут! Теперь в Лиелварде базируются мощные истребители НАТО

До сих пор истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, использовали в качестве своих основных баз военные аэродромы в Шяуляе в Литве и Эмари в Эстонии. Однако на базе ВВС Латвии произошли большие улучшения, поэтому, пока на базе Эмари в Эстонии продолжаются ремонтные работы, Лиелварде стал домом для истребителей НАТО, сообщает программа Panorama.
Основная ежедневная задача миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии НАТО - препятствовать попыткам российских самолетов залететь в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также следить за соблюдением самолетами авиационных правил, находясь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Галерея: Истребители НАТО
Количество подобных нарушений неизменно уже много лет - истребителям НАТО приходится реагировать в среднем 2-3 раза в неделю.
В этом году в Лиелварде базируются пять Eurofighter ВВС Германии. Они весят всего 11 тонн, что очень мало для истребителя и позволяет ему быстрее взлетать и маневрировать. На самолетах установлены двигатели немецкого производства мощностью 60 000 лошадиных сил, которые могут могут развивать скорость 2500 км/ч.
"Из Лиелварде мы можем добраться до Таллинна в Эстонии за 6-8 минут", - отметил командующий патрулем воздушного пространства стран Балтии.
Видео: Сюжет программы Panorama
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