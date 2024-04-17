Видео ⟩ До Таллинна - за восемь минут! Теперь в Лиелварде базируются мощные истребители НАТО

Основная ежедневная задача миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии НАТО - препятствовать попыткам российских самолетов залететь в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также следить за соблюдением самолетами авиационных правил, находясь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В этом году в Лиелварде базируются пять Eurofighter ВВС Германии. Они весят всего 11 тонн, что очень мало для истребителя и позволяет ему быстрее взлетать и маневрировать. На самолетах установлены двигатели немецкого производства мощностью 60 000 лошадиных сил, которые могут могут развивать скорость 2500 км/ч.