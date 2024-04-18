"Я буду бороться против Путина". Главное из первого после смерти мужа интервью Юлии Навальной

«У нас не было возможности говорить с ним по телефону. Может быть, раз или два раза, очень коротко. […] Однажды летом, в мой день рождения, ему удалось получить разрешение на телефонный звонок со мной. Но ничего не вышло. Он позвонил, сказал: „Привет, алло“, и тут же связь оборвалась. Это был последний раз, когда я слышала, как он говорит мне „привет“».

О переговорах по обмену Навального на Красикова

По словам Юлии Навальной, она знала об этих переговорах, но не участвовала в них. «На тот момент [когда стало известно о смерти Навального] я понимала, что эти договоренности уже были», — сказала она.

Во время проведения Мюнхенской конференции, в которой участвовала Юлия Навальная, никаких специальных переговоров по поводу обмена ее мужа не планировалось, рассказала она. Однако версия, предполагающая, что переговоры об обмене пленными и смерть Алексея Навального каким-то образом связаны, по ее мнению, выглядит как одна из самых правдоподобных.

«Я думаю, есть большая вероятность того, что Путин не собирался освобождать Алексея никогда, с первого дня, как посадил его в тюрьму… Как только он понял то, что в сделке [по обмену на Красикова] должен участвовать Алексей, он сразу же решил его убить», — говорит Навальная.

О продолжении дела мужа