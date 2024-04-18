"Я буду бороться против Путина". Главное из первого после смерти мужа интервью Юлии Навальной

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. Она дала изданию первое после смерти своего мужа интервью.
Издание опубликовало интервью вдовы политика журналисту Саймону Шустеру. Разговор состоялся в Вильнюсе, спустя месяц после смерти Навального.
Русская служба Би-би-си пересказывает главное из интервью Юлии Навальной.
О смерти мужа
О смерти своего мужа, по словам Юлии Навальной, она узнала из сообщений российских СМИ перед своим выступлением на Мюнхенской конференции.
«Я привыкла получать уведомления [на телефон], начинающиеся с имени „Алексей Навальный.“ Потом я увидела третье слово. Третье слово сообщало что он умер. Потом, примерно на пять секунд, я отвернулась и только потом поняла то, что это слово означает. Я была в своей комнате, одна», — рассказала Юлия Навальная.
Поскольку сообщения о смерти политика основывались только на данных российских официальных источников, по словам Юлии Навальной, она «решила, что для начала нужно во всем разобраться».
«И только потом можно начинать плакать и переживать», — сказала она.
О последней встрече и разговоре
Как рассказала Юлия Навальная, в последний раз она виделась с мужем в середине февраля 2022 года — незадолго до начала российского вторжения в Украину.
«У нас не было возможности говорить с ним по телефону. Может быть, раз или два раза, очень коротко. […] Однажды летом, в мой день рождения, ему удалось получить разрешение на телефонный звонок со мной. Но ничего не вышло. Он позвонил, сказал: „Привет, алло“, и тут же связь оборвалась. Это был последний раз, когда я слышала, как он говорит мне „привет“».
О переговорах по обмену Навального на Красикова
По словам Юлии Навальной, она знала об этих переговорах, но не участвовала в них. «На тот момент [когда стало известно о смерти Навального] я понимала, что эти договоренности уже были», — сказала она.
Во время проведения Мюнхенской конференции, в которой участвовала Юлия Навальная, никаких специальных переговоров по поводу обмена ее мужа не планировалось, рассказала она. Однако версия, предполагающая, что переговоры об обмене пленными и смерть Алексея Навального каким-то образом связаны, по ее мнению, выглядит как одна из самых правдоподобных.
«Я думаю, есть большая вероятность того, что Путин не собирался освобождать Алексея никогда, с первого дня, как посадил его в тюрьму… Как только он понял то, что в сделке [по обмену на Красикова] должен участвовать Алексей, он сразу же решил его убить», — говорит Навальная.
О продолжении дела мужа
По словам вдовы политика, она решила продолжить дело мужа, чтобы поддержать его сторонников, оставшихся без лидера, и дать надежду россиянам, которые не поддерживают режим Владимира Путина.
«Больше всего я хочу, чтобы Кремль и его чиновники поняли: если они убили Алексея, то я встану на его место. Если они что-то сделают со мной, придет другой человек», — сказала Навальная, отметив, что ни с кем не советовалась, принимая это решение.
Как рассказала Юлия Навальная, они с мужем никогда не обсуждали вопрос, должна ли она продолжить его дело. На вопрос Саймона Шустера о том, хотел ли Алексей Навальный, чтобы она взяла на себя такую роль в случае его смерти, Юлия Навальная ответила, что не знает и «не хочет гадать».
«Я просто подумала, что это нельзя так оставить. Если они думают, что могут убить Алексея и на этом все закончится, то они ошибаются», — сказала она.
О санкциях в отношении России
По мнению Юлии Навальной, существующие санкции Запада в отношении России не работают. «Они только помогают кремлевской пропаганде говорить: „Посмотрите, что с нами сделал коллективный Запад! Они ввели санкции!“», — говорит она.
Как подчеркнула в интервью Юлия Навальная, санкции необходимо ввести не против России, а они «должны быть направлены на друзей Путина и членов его ближайшего окружения».
«Это действительно нанесет удар по его власти, в то время как санкции, затрагивающие случайных людей, — например, те, что были введены Евросоюзом и Великобританией после убийства Алексея — просто смешны. Это санкции против рядовых сотрудников», — сказала Юлия Навальная.
Вопрос санкций, по ее словам она обсуждала и на личной встрече с президентом США Джозефом Байденом.
«Запад совершенно не слышит нас, когда мы говорим, что нужно ввести санкции против ближайшего окружения Путина», — отметила Юлия Навальная. Прошлым летом один из высокопоставленных европейских чиновников, по ее словам, объяснил ей нерешительность Запада опасениями, что «после Путина все будет хуже».
Как предполагает вдова политика, вероятно, Запад медлит с санкциями против Путина и его окружения из опасений, что российский президент «нажмет на красную кнопку и применит ядерное оружие».
О протестных настроениях в России
«В России очень много людей, которые выступают против этой власти, против режима, и я не сомневаюсь в том, что даже если они [российские власти] убьют очень многих из этих людей, на их место придут другие», — уверена Юлия Навальная.
По ее словам, не все, кто не поддерживают режим Путина и выступают против российского вторжения в Украину, «готовы стать героями», поэтому они «продолжают жить обычной жизнью».
При этом, по ее словам, люди готовы выйти на улицы при любой возможности. «Будь то очередь за участие более-менее антивоенного кандидата на выборах или акция „Полдень против Путина“. Не говоря уж о похоронах моего мужа. Эти похороны превратились в своего рода шествие. В первый же день там было около 40 000 человек […] Все они, явно, были против войны. Они кричали против войны», — отметила Юлия Навальная.
Об акции «Полдень против Путина»
Юлия Навальная назвала акцию «Полдень против Путина», прошедшую в последний день голосования на президентских выборах, очень успешной.
«Очень трудно во время войны, когда людей могут посадить в тюрьму за плакат или лайк — очень трудно найти тот момент, когда люди готовы выйти на улицу и не бояться. Эта демонстрация дала им такую возможность», — сказала вдова политика.
По ее словам, сама она «испортила бюллетень и написала: "Навальный"».
Об отношении к России и россиянам в Украине
Юлия Навальная назвала «ошибкой правительства Украины» решение игнорировать россиян, которые не поддерживают российское вторжение в Украину.
«Обычные украинцы понимают то, что не все россияне настроены против них. Но когда речь заходит об украинском правительстве, я думаю, было бы правильно, если бы оно помнило об этих людях. Это явно не война России. Это война Путина», — сказала Юлия Навальная.
О безопасности и телохранителях
Юлия Навальная говорит, что не очень хотела бы ходить с телохранителем, но на интервью приехала с ним. Охрана у нее, по ее словам, появилась только в середине марта — после нападения в Вильнюсе на соратника ее мужа Леонида Волкова.
«У нас с Алексеем никогда не было охраны, и я думаю, что унаследовала от Алексея часть этой смелости, этого легкого отношения», — сказала она.
О пропаганде
Основной проблемой в диалоге российской оппозиции с Западом Юлия Навальная считает то обстоятельство, что в Европе и США думают «о Путине как о политике». «Но он уже давно перестал быть политиком […] Единственная причина, почему это не очень заметно, в том, что Путин научился хорошо работать с пропагандой», — считает Юлия Навальная.
По ее словам, в России действительно многие люди верят в то, что «без Путина все может стать еще хуже» и в то, что «во всех их проблемах виноват не Путин, а Запад». Но эти взгляды, по словам Навальной, существуют только «потому, что Путин держит людей в нищете» при очень ограниченном доступе к альтернативным источникам информации.
О давлении и травле
«Честно говоря, мне все равно, боится он [Путин] меня или нет. Я буду делать то, что делаю. Я буду делать то, что правильно. Я буду бороться против Путина. Путин — мой враг», — заявила Юлия Навальная, отметив, что считает российского президента ответственным за смерть ее мужа.
По словам Навальной, она готова к тому, что давление на нее со стороны пропагандистов и российских властей будет усиливаться.
«Из-за этой кампании, которую они в последние месяцы развернули против меня, постоянно выдумывая, генерируя новости обо мне, очевидно, что некоторые пропагандисты продали ему идею о том, что надо бороться со мной […] Власть в России всегда любит находить себе очередного врага», — сказала она.
Небольшую сопроводительную статью к интервью Юлии Навальной журналу Time написала вице-президент США Камала Харрис.
Харрис напомнила читателям журнала о выступлении Юлии Навальной на конференции в Мюнхене 16 февраля — в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального.
По словам вице-президента США, с того самого дня Юлия Навальная стала не только «символом демократических ценностей», но и «мужественным борцом» за них. Камала Харрис обратила внимание на «исключительную самоотверженность и силу» вдовы Алексея Навального.
«Позднее в тот же день (16 февраля) мы встретились и поговорили о ее детях и о том, что ее семья думает о судьбе не только ее мужа, но и его дела. Теперь на благо людей во всем мире Юлия Навальная взяла на себя роль лидера на мировой арене», — пишет Камала Харрис.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.