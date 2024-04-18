Нацобъединению не удалось добиться отставки министра культуры

Парламентское большинство отклонило требование оппозиционного Национального объединения об отставке министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные").
Бывший министр культуры, депутат Нацобъединения Наурис Пунтулис напомнил с трибуны Сейма о том, что в сентябре прошлого года парламент утвердил новую Концепцию национальной безопасности (КНБ), которая предусматривает, что с 1 января 2026 года контент общественных СМИ должен быть на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере.
Как подчеркнул Пунтулис, министр культуры вопреки концепции неоднократно высказывала в СМИ свое мнение о необходимости контента общественных СМИ и на русском языке.
"Отказываясь в полной мере выполнять предусмотренное КНБ, министр не только отказывается выполнять решение парламента, но и подтверждает, что неправильно воспринимает дух и суть документа", - заявил оппозиционный политик.
Парламентский секретарь Министерства культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") отметила, что Нацобъединение возглавляло Минкультуры более десяти лет и за это время у него была возможность решить "вопросы, которые именно в этом году внезапно стали так важны для этой политической силы". Однако, по ее словам, сильнее, чем "желание решить эти неудобные вопросы, был выбор отложить их, замолчать, не трогать".
Лаце подчеркнула, что Минкультуры готово реализовать принципы КНБ и ее приоритеты по устранению угрозы информационному пространству Латвии, однако пункт о том, что контент общественных СМИ должен быть только на латышском языке и на языках европейской культурной сферы, исключает контент не только на русском языке, но и, например, на белорусском и армянском. Парламентский секретарь отметила, что на противоречивый характер полного запрета на языки некоторых нацменьшинств указали также президент, Совет по общественным электронным СМИ и Национальный совет по электронным СМИ.
Лаце указала, что нацменьшинства по своему определению являются гражданами Латвии, а не любым представителем другой национальности.
По ее словам, министр культуры смело и ясно дала понять, что русский язык как язык нацменьшинства должен быть представлен в общественных СМИ. В то же время министр согласна с тем, что доминирование русского языка нужно уменьшить, и этот процесс уже идет.
Депутат Нацобъединения Инара Мурниеце, со своей стороны, заявила, что некоторые выступающие с трибуны Сейма используют термин "язык меньшинства", чтобы избежать необходимости прямо называть его русским языком. Она отметила, что в ряде стран, подписавших конвенцию о национальных меньшинствах, меньшинствами считаются представители только тех наций, которые исторически или хотя бы в течение 100 лет проживают в стране. Мурниеце напомнила, что до советской оккупации число русских в Латвии составляло всего 8%, что несопоставимо с сегодняшней ситуацией.
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