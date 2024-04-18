Нацобъединению не удалось добиться отставки министра культуры

Лаце подчеркнула, что Минкультуры готово реализовать принципы КНБ и ее приоритеты по устранению угрозы информационному пространству Латвии, однако пункт о том, что контент общественных СМИ должен быть только на латышском языке и на языках европейской культурной сферы, исключает контент не только на русском языке, но и, например, на белорусском и армянском. Парламентский секретарь отметила, что на противоречивый характер полного запрета на языки некоторых нацменьшинств указали также президент, Совет по общественным электронным СМИ и Национальный совет по электронным СМИ.

Лаце указала, что нацменьшинства по своему определению являются гражданами Латвии, а не любым представителем другой национальности.

По ее словам, министр культуры смело и ясно дала понять, что русский язык как язык нацменьшинства должен быть представлен в общественных СМИ. В то же время министр согласна с тем, что доминирование русского языка нужно уменьшить, и этот процесс уже идет.

Депутат Нацобъединения Инара Мурниеце, со своей стороны, заявила, что некоторые выступающие с трибуны Сейма используют термин "язык меньшинства", чтобы избежать необходимости прямо называть его русским языком. Она отметила, что в ряде стран, подписавших конвенцию о национальных меньшинствах, меньшинствами считаются представители только тех наций, которые исторически или хотя бы в течение 100 лет проживают в стране. Мурниеце напомнила, что до советской оккупации число русских в Латвии составляло всего 8%, что несопоставимо с сегодняшней ситуацией.

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