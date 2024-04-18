Во Франции конфискована вилла, принадлежащая нынешнему мужу бывшей жены Путина

Решение о конфискации было принято после запроса антикоррупционной организации Transparency International проверить происхождение средств, за которые была приобретена эта недвижимость.

Вилла Suzanne находится на побережье Бискайского залива недалеко от курортного города Биарриц и оценивается в 5,4 миллиона евро. Общая площадь виллы и прилегающей территории составляет 5000 квадратных метров.

Очеретный приобрел эту виллу в 2013 году - во время, когда Путины сообщили о разводе.

О втором браке Людмилы Путиной официально не сообщалось. По информации СМИ, она вышла замуж за Очеретного в 2015 году.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2022 года опубликовали исследование, согласно которому Артуру Очеретному и Людмиле Путиной принадлежат две квартиры в испанской Малаге общей стоимостью порядка двух миллионов евро и квартира в швейцарском Давосе стоимостью около 3,5 миллиона евро. В ходе исследования также выяснилось, что Путиной и Очеретному обеспечивает доход сдача аренду помещений в центре Москвы, с чего они получают 250 миллионов рублей (2,5 миллиона евро) в год.

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